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Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры»
Архитекторы Москва
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    • обложка, Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры» Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры» Дома в стиле модерн
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    Архитектурное бюро  «Бородавченко и партнеры» – современная негосударственная компания с многолетним опытом проектирования и строительства. В бюро работают высококвалифицированные специалисты, люди, которые любят свое дело. Именно эта отличительная черта сплотила коллектив и позволила обьединить усилия каждого в единое русло. Бюро специализируется на проектировании и строительстве частного загородного жилья высокого класса «под ключ».В состав холдинга «Бородавченко и партнеры» входит дочерняя строительная компания. В результате заказчик получает не просто проект, но законченный обьект с отделкой и всеми инженерными коммуникациями. Клиентами бюро являются частные лица и общественные организации. Во всех случаях их приводит к нам желание получить неординарный проект, максимально соответствующий возможностям заказчика и выражающий индивидуальность его представлений о жизни, красоте и архитектуре.

    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Награды компании
    Золотое Сечение СМА 2003
    Адрес
    1-й Смоленский переулок дом 22/10, офис 7
    121099 Москва
    Россия
    +7-9162221177 www.archstudio.ru

    Отзыв

    Илона Величко
    александр бородавченко не любит отдавать долги за выполненные работы. еще очень красиво врет прямо в глаза. коллектив ооо китснаб
    почти 5 лет назад
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