Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры» – современная негосударственная компания с многолетним опытом проектирования и строительства. В бюро работают высококвалифицированные специалисты, люди, которые любят свое дело. Именно эта отличительная черта сплотила коллектив и позволила обьединить усилия каждого в единое русло. Бюро специализируется на проектировании и строительстве частного загородного жилья высокого класса «под ключ».В состав холдинга «Бородавченко и партнеры» входит дочерняя строительная компания. В результате заказчик получает не просто проект, но законченный обьект с отделкой и всеми инженерными коммуникациями. Клиентами бюро являются частные лица и общественные организации. Во всех случаях их приводит к нам желание получить неординарный проект, максимально соответствующий возможностям заказчика и выражающий индивидуальность его представлений о жизни, красоте и архитектуре.