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Комфортное решение
Окна Минск
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    окна ПВХ, Комфортное решение Комфортное решение Окна и двери в классическом стиле
    окна ПВХ, Комфортное решение Комфортное решение Окна и двери в классическом стиле
    окна ПВХ
    Установка окон ПВХ в Минске, Комфортное решение Комфортное решение
    Установка окон ПВХ в Минске

    Надежность окон ПВХ
    «Комфортное решение» подтверждено сертификатами. Компания работает только с профилем проверенных брендов, изготавливает оконные конструкции в рамках собственного производства и осуществляет жесткий контроль качества. Комплексный подход избавит вас от хлопот, их возьмут на себя опытные специалисты.

    Услуги
    установка окон ПВХ
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    Скрыганова 6, оф. 306
    220039 Минск
    Беларусь
    +375-293055591 okna-kr.by
    Законное владение

    г. Минск,
    Скрыганова 6, оф. 306

    Отзыв

    Viktor Bykoff
    Заказывал окна на дачу, пришлось внести корректировки в первоначальный договор - отказаться от двух окон, а одно сплошное переделать в распашное, пошли на встречу, за что большое спасибо! Замерщику вынужден снизить балл, пришлось докупать подоконник на два окна, а из стопки приобретенных нащельников использовался только один, да и пару окон можно было изготовить побольше размером, одно пошире, другое повыше. Хотя конечно деревянный сборно-щитовой дом еще та загадка... Ребята установщики молодцы - твердая пятерка, установили все что недомерил замерщик.
    6 месяцев назад
    Людмила Мицкевич
    Окна, профиль KBE 70, отличного качества. Специалисты очень хорошие. Вдвоём за 2 дня качественно выполнили установку окон, подоконников Cristallin, откосов в 3_комн квартире и на лоджии, все убрали за собой. Спасибо. Людмила.
    11 месяцев назад
    Таня Рожкова
    Отзыв Комфортное Решение Достоинства: Заказывали окна на дачу. Замерщик и монтажники очень приятные в общение люди, подсказывали различные варианты, в т.ч. удешевляющие заказ. Несмотря на дождь, монтажники работали целый день, хотя мы думали, что его перенесут. Пользуемся окнами уже месяц, всё работает и радует глаз. Недостатки: Монтажники отказались от обеда :)
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 7
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