Надежность окон ПВХ
«Комфортное решение» подтверждено сертификатами. Компания работает только с профилем проверенных брендов, изготавливает оконные конструкции в рамках собственного производства и осуществляет жесткий контроль качества. Комплексный подход избавит вас от хлопот, их возьмут на себя опытные специалисты.
- Услуги
- установка окон ПВХ
- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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Скрыганова 6, оф. 306
220039 Минск
Беларусь
+375-293055591 okna-kr.by
Законное владение
г. Минск,
Скрыганова 6, оф. 306