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Анна Мищенко
Дизайнеры Сочи, Россия
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Проекты

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    • ЖК Futurist, Анна Мищенко Анна Мищенко Ванная комната в стиле модерн
    ЖК Futurist, Анна Мищенко Анна Мищенко Спальня в стиле модерн
    ЖК Futurist, Анна Мищенко Анна Мищенко Ванная комната в стиле модерн
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    ЖК Futurist

    Здравствуйте, меня зовут Анна! И, я та, кого вы ищете - дизайнер, который умеет слушать. 

    Уже больше трех лет я работаю с пространством для людей. Делаю это без заумных терминов и разъезжающихся сроков. Дизайн, он ведь должен облегчать жизнь, а не усложнять, верно? С азартом держу эту планку.

    В моем багаже кроме диплома СКФУ по специальности "Дизайнер среды" и диплома художественной школы есть ещё и бесконечная любовь к тому, чем я занимаюсь. 

    Я продумываю детали интерьера до таких мелочей, как удобные и безопасные розетки, выключатели на расстоянии вытянутой руки от функциональных зон, эргономичная форма мебели, шумоизоляция, вентиляция воздуха и т.д. 

    Мои услуги универсальны, потому что я работаю и с интерьерами, и с ландшафтом. Для многих объектов важно видеть картину в целом, чтобы продумать комфорт и пользу до мелочей. 

    Кстати, о картинах. Их создание - ещё одна моя большая любовь. Во всех пространствах, с которыми я работала, есть картины написанные мною специально для этих проектов. 

    Среди моих кейсов есть такие объекты, где я просто готовила проект и передавала его заказчику для дальнейшего воплощения. А есть и такие, где вся капитальная переделка протекала под моим чутким руководством. Поэтому все этапы своей работы я понимаю до максимальной глубины. 

    И, да! Я - молодой дизайнер, но пусть это вас не пугает. Как не напугало людей для которых я уже создавала проекты озеленения дворов, интерьера домов, квартир, ресторанов и кальянных. Они остались довольны, а я пополнила свои рекомендации положительными отзывами. 

    С вами я поделюсь своим видением мира и бурной энергией. В моих архивах есть несколько томов с идеями, как создать дизайн "не как у всех". 

    Благодарю за внимание

    С уважением, дизайнер Анна!

    Услуги
    Дизайн интерьера и Декор интерьера
    Регионы обслуживания
    • Сочи
    • Краснодар
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Московская область
    • Россия
    Адрес
    354002 Сочи, Россия
    Россия
    +7-9189496759 annamishchenko.ru
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