Здравствуйте, меня зовут Анна! И, я та, кого вы ищете - дизайнер, который умеет слушать.

Уже больше трех лет я работаю с пространством для людей. Делаю это без заумных терминов и разъезжающихся сроков. Дизайн, он ведь должен облегчать жизнь, а не усложнять, верно? С азартом держу эту планку.

В моем багаже кроме диплома СКФУ по специальности "Дизайнер среды" и диплома художественной школы есть ещё и бесконечная любовь к тому, чем я занимаюсь.

Я продумываю детали интерьера до таких мелочей, как удобные и безопасные розетки, выключатели на расстоянии вытянутой руки от функциональных зон, эргономичная форма мебели, шумоизоляция, вентиляция воздуха и т.д.

Мои услуги универсальны, потому что я работаю и с интерьерами, и с ландшафтом. Для многих объектов важно видеть картину в целом, чтобы продумать комфорт и пользу до мелочей.

Кстати, о картинах. Их создание - ещё одна моя большая любовь. Во всех пространствах, с которыми я работала, есть картины написанные мною специально для этих проектов.

Среди моих кейсов есть такие объекты, где я просто готовила проект и передавала его заказчику для дальнейшего воплощения. А есть и такие, где вся капитальная переделка протекала под моим чутким руководством. Поэтому все этапы своей работы я понимаю до максимальной глубины.

И, да! Я - молодой дизайнер, но пусть это вас не пугает. Как не напугало людей для которых я уже создавала проекты озеленения дворов, интерьера домов, квартир, ресторанов и кальянных. Они остались довольны, а я пополнила свои рекомендации положительными отзывами.

С вами я поделюсь своим видением мира и бурной энергией. В моих архивах есть несколько томов с идеями, как создать дизайн "не как у всех".

Благодарю за внимание

С уважением, дизайнер Анна!