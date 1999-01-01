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Tory Sun
Дизайнеры Белгород
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    Фото обложки

    Фотобанк: https://www.flickr.com/photos/torysun/ 

    Любовь к столярному мастерству и обращению с инструментом и деревом Андрей Пушкарёв перенял у деда, в детстве наблюдал за его работой. А Виктория у своего отца – театрального художника, окончившего школу-студию МХАТ. Позднее они познакомились, будучи студентами Московского Университета дизайна и технологии, и начали свой творческий путь. Андрей создал свою коллекцию женской одежды для швейной фабрики “Россиянка” в 1991 году, встретил увлеченных людей и  решил кардинально поменять профессию на столяра-краснодеревщика.

     К концу 2000-х став зрелым мастером, поработав начальником цеха, Андрей углубился в  практическое изучение истории мебели и дизайна, дополнив в 1999г. образование в Международной школе дизайна.

    Первым результатом стал неоготический резной шкаф, где все начиная с эскизов и заканчивая каждой резной деталью было сделано руками Андрея. Затем, переходя от стиля к стилю, новые изделия меняли свой характер и очищались от лишнего, пока не появились первые прототипы нашей сегодняшней коллекции. 

    Мы начали делать мебель по банальной причине – в 90-е в небольшом городе в магазинах не было ничего подходящего и пришлось выходить из положения. 

    Обычно нашу мебель выбирают люди, которые имеют определенные ценности, и теперь, когда таких людей стало больше, мы увидели смысл изготавливать в новом масштабе те вещи, которые раньше мы делали для своих друзей. В молодости мы своими руками шили, строгали, а теперь направили силы на то, чтобы вывести наши идеи и опыт на рынок. 

    Активно продвигаться мы начали совсем недавно - в конце 2014 года. До этого несколько лет ушло на разработку дизайна первых моделей, производство промышленных образцов и их обкатку. Мы сконцентрированы на современной разборной мебели из массива дуба и бука.

    Похожая конструкция появилась в начале ХХ века, когда промышленные дизайнеры впервые начали проектировать мебель, пригодную для массового выпуска.

    Специализация.

    Сейчас мы ориентированы на продвижение разработанной коллекции, включающей в себя обеденные, барные и кухонные стулья, столы, декоративные и журнальные столики и консоли, и предоставляем покупателям широкий выбор отделок от экологичного масла и модной эмали, до искусственного старения и патинирования.

    У нас архитектурный подход к проектированию. Создаваемые вещи должны быть подчинены определённым законам. Большое значение имеет форма, линии и общее восприятие каждого дизайна. Сейчас работаем над выпуском линейки мебели для хранения, а в будущем планируем выпуск новой  коллекции в высоком ценовом сегменте с добавлением к дереву метала и стекла.

    Особенность.

    Особенность нашей работы в том, что мы даем покупателю широкий выбор отделки, и речь не только о количестве отделочных материалов, а о возможности нестандартной окраски. Обычно производители предлагают только на самое простое решение - сиденье и спинка одного цвета, а каркас другого. Мы же пересмотрели эту концепцию и предлагаем целых 6 комбинаций двух цветов всего на одном стуле.

    Наша мебель имеет оригинальный дизайн и в тоже время понятна большинству людей. У стульев особое внимание уделено поддержке поясницы, размеру сиденья и общим габаритам. Наши изделия не массивны, поэтому прекрасно вписываются в интерьеры малогабаритных современных квартир и домов. При этом цены остаются на приемлемом уровне, т.к. отсутствует накрутка "за дизайн".

    Услуги
    Производство и дизайн мебели
    Регионы обслуживания
    Белгород
    Награды компании
    Мебель Tory Sun удостоена премий  Design & Design International Award (Paris), Jury Honor Award международного конкурса Inside 2015, номинирована в конкурсе Design [5] Element, побывала на выставках SPb Design Week ’14, SPb Design Week’15, Vitrina Fair.
    Адрес
    308000 Белгород
    Россия
    torysun.com
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