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Любовь к столярному мастерству и обращению с инструментом и деревом Андрей Пушкарёв перенял у деда, в детстве наблюдал за его работой. А Виктория у своего отца – театрального художника, окончившего школу-студию МХАТ. Позднее они познакомились, будучи студентами Московского Университета дизайна и технологии, и начали свой творческий путь. Андрей создал свою коллекцию женской одежды для швейной фабрики “Россиянка” в 1991 году, встретил увлеченных людей и решил кардинально поменять профессию на столяра-краснодеревщика.

К концу 2000-х став зрелым мастером, поработав начальником цеха, Андрей углубился в практическое изучение истории мебели и дизайна, дополнив в 1999г. образование в Международной школе дизайна.

Первым результатом стал неоготический резной шкаф, где все начиная с эскизов и заканчивая каждой резной деталью было сделано руками Андрея. Затем, переходя от стиля к стилю, новые изделия меняли свой характер и очищались от лишнего, пока не появились первые прототипы нашей сегодняшней коллекции.

Мы начали делать мебель по банальной причине – в 90-е в небольшом городе в магазинах не было ничего подходящего и пришлось выходить из положения.

Обычно нашу мебель выбирают люди, которые имеют определенные ценности, и теперь, когда таких людей стало больше, мы увидели смысл изготавливать в новом масштабе те вещи, которые раньше мы делали для своих друзей. В молодости мы своими руками шили, строгали, а теперь направили силы на то, чтобы вывести наши идеи и опыт на рынок.

Активно продвигаться мы начали совсем недавно - в конце 2014 года. До этого несколько лет ушло на разработку дизайна первых моделей, производство промышленных образцов и их обкатку. Мы сконцентрированы на современной разборной мебели из массива дуба и бука.

Похожая конструкция появилась в начале ХХ века, когда промышленные дизайнеры впервые начали проектировать мебель, пригодную для массового выпуска.

Специализация.

Сейчас мы ориентированы на продвижение разработанной коллекции, включающей в себя обеденные, барные и кухонные стулья, столы, декоративные и журнальные столики и консоли, и предоставляем покупателям широкий выбор отделок от экологичного масла и модной эмали, до искусственного старения и патинирования.

У нас архитектурный подход к проектированию. Создаваемые вещи должны быть подчинены определённым законам. Большое значение имеет форма, линии и общее восприятие каждого дизайна. Сейчас работаем над выпуском линейки мебели для хранения, а в будущем планируем выпуск новой коллекции в высоком ценовом сегменте с добавлением к дереву метала и стекла.

Особенность.

Особенность нашей работы в том, что мы даем покупателю широкий выбор отделки, и речь не только о количестве отделочных материалов, а о возможности нестандартной окраски. Обычно производители предлагают только на самое простое решение - сиденье и спинка одного цвета, а каркас другого. Мы же пересмотрели эту концепцию и предлагаем целых 6 комбинаций двух цветов всего на одном стуле.

Наша мебель имеет оригинальный дизайн и в тоже время понятна большинству людей. У стульев особое внимание уделено поддержке поясницы, размеру сиденья и общим габаритам. Наши изделия не массивны, поэтому прекрасно вписываются в интерьеры малогабаритных современных квартир и домов. При этом цены остаются на приемлемом уровне, т.к. отсутствует накрутка "за дизайн".