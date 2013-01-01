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студия дизайна интерьеров Веры Невской
Дизайнеры интерьера Магнитогорск
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Частная квартира, г. Санкт-Петербург , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Спальня в стиле минимализм
    Частная квартира, г. Санкт-Петербург , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Спальня в стиле минимализм
    Частная квартира, г. Санкт-Петербург , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Спальня в стиле минимализм
    +12
    Частная квартира, г. Санкт-Петербург
    Частная квартира, 45 кв. м., г. Москва , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Гардеробная в эклектичном стиле
    Частная квартира, 45 кв. м., г. Москва , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Гардеробная в эклектичном стиле
    Частная квартира, 45 кв. м., г. Москва , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Спальня в эклектичном стиле
    +14
    Частная квартира, 45 кв. м., г. Москва
    квартира-студия, 25 кв. м., студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Гостиные в эклектичном стиле
    квартира-студия, 25 кв. м., студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Кухни в эклектичном стиле
    квартира-студия, 25 кв. м., студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Кухни в эклектичном стиле
    +2
    квартира-студия, 25 кв. м.
    Частная квартира, 42 кв. м., г. Магнитогорск, студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Частная квартира, 42 кв. м., г. Магнитогорск, студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Частная квартира, 42 кв. м., г. Магнитогорск, студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +7
    Частная квартира, 42 кв. м., г. Магнитогорск
    Частная квартира, 70 кв. м., г. Магнитогорск , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Ванная комната в эклектичном стиле
    Частная квартира, 70 кв. м., г. Магнитогорск , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Ванная комната в эклектичном стиле
    Частная квартира, 70 кв. м., г. Магнитогорск , студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Ванная комната в эклектичном стиле
    +20
    Частная квартира, 70 кв. м., г. Магнитогорск
    Частная квартира 56 кв. м., г. Ноябрьск, студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Спальня в эклектичном стиле
    Частная квартира 56 кв. м., г. Ноябрьск, студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Спальня в эклектичном стиле
    Частная квартира 56 кв. м., г. Ноябрьск, студия дизайна интерьеров Веры Невской студия дизайна интерьеров Веры Невской Спальня в эклектичном стиле
    +12
    Частная квартира 56 кв. м., г. Ноябрьск
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    Наша студия работает в сфере дизайна интерьеров с 2013 года по всей России. За это время мы успешно выполнили более 50 проектов, в каждый из которых вложили 100% души.

    Мы знаем как много проблем возникает во время ремонта, как сложно всё продумать и учесть, когда нет единой концепции. Мы искренне рады помочь Вам воплотить свою мечту, сэкономив при этом силы и средства.

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация и Магнитогорск
    Адрес
    455000 Магнитогорск
    Россия
    +7-9292077227 89292077227.wixsite.com/home
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