Всем известно - хороший интерьер говорит о вкусе и социальном статусе хозяина. Он отражает внутренний мир владельца и позволяет создать атмосферу уюта и комфорта. Я работаю в разных стилях, всегда в курсе последних тенденциях мировой моды в данной области, а также использую передовые технологии дизайна. За время успешной работы мною были реализованы дизайн-проекты более 300 объектов, среди них загородные дома, офисов, квартир, магазины.

Дизайн проект интерьера включает в себя:

1.Обмерочный чертеж.

2.Варианты планировочных решений с расстановкой мебели (до 5 шт).

3.План полов, план потолков.

4.План электрики и освещения.

5.Ведомость отделочных материалов.

6.Визуализация проектов 3 вида на каждое помещение.

Опыт работы более 10 лет.