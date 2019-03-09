Всем известно - хороший интерьер говорит о вкусе и социальном статусе хозяина. Он отражает внутренний мир владельца и позволяет создать атмосферу уюта и комфорта. Я работаю в разных стилях, всегда в курсе последних тенденциях мировой моды в данной области, а также использую передовые технологии дизайна. За время успешной работы мною были реализованы дизайн-проекты более 300 объектов, среди них загородные дома, офисов, квартир, магазины.
Дизайн проект интерьера включает в себя:
1.Обмерочный чертеж.
2.Варианты планировочных решений с расстановкой мебели (до 5 шт).
3.План полов, план потолков.
4.План электрики и освещения.
5.Ведомость отделочных материалов.
6.Визуализация проектов 3 вида на каждое помещение.
Опыт работы более 10 лет.
- Регионы обслуживания
- Московская область
- Челябинская область
- Краснодарский край
- Германия
- Адрес
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Рождественская
111674 Москва
Россия
+7-9514403393 www.houzz.ru/pro/natalia161084/natalyya