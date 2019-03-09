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Дизайн Интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Ленинградской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Спальня в классическом стиле
    Дом в Ленинградской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Спальня в классическом стиле
    Дом в Ленинградской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Спальня в классическом стиле
    +17
    Дом в Ленинградской области
    Квартира в Челябинской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Детская комнатa в классическом стиле
    Квартира в Челябинской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Детская комнатa в классическом стиле
    Квартира в Челябинской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Детская комнатa в классическом стиле
    +11
    Квартира в Челябинской области
    Дом в Московской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Детская комнатa в скандинавском стиле
    Дом в Московской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Детская комнатa в скандинавском стиле
    Дом в Московской области , Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Детская комнатa в скандинавском стиле
    +15
    Дом в Московской области
    Торговый павильон, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Гостиницы в рустикальном стиле
    Торговый павильон, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Гостиницы в рустикальном стиле
    Торговый павильон, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Гостиницы в рустикальном стиле
    +56
    Торговый павильон
    Квартира в Екатеринбурге, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Ванная комната в стиле модерн
    Квартира в Екатеринбурге, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Ванная комната в стиле модерн
    Квартира в Екатеринбурге, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Ванная комната в стиле модерн
    +18
    Квартира в Екатеринбурге
    Дом в Москве, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Гостиная в стиле модерн
    Дом в Москве, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Гостиная в стиле модерн
    Дом в Москве, Дизайн Интерьера Дизайн Интерьера Гостиная в стиле модерн
    +34
    Дом в Москве
    Показать все 7 проекты

    Всем известно - хороший интерьер говорит о вкусе и социальном статусе хозяина. Он отражает внутренний мир владельца и позволяет создать атмосферу уюта и комфорта. Я работаю в разных стилях, всегда в курсе последних тенденциях мировой моды в данной области, а также использую передовые технологии дизайна. За время успешной работы мною были реализованы дизайн-проекты более 300 объектов, среди них загородные дома, офисов, квартир, магазины.

    Дизайн проект интерьера включает в себя:

    1.Обмерочный чертеж.

    2.Варианты планировочных решений с расстановкой мебели (до 5 шт).

    3.План полов, план потолков.

    4.План электрики и освещения.

    5.Ведомость отделочных материалов.

    6.Визуализация проектов 3 вида на каждое помещение. 

    Опыт работы более 10 лет.

    Регионы обслуживания
    • Московская область
    • Челябинская область
    • Краснодарский край
    • Германия
    Адрес
    Рождественская
    111674 Москва
    Россия
    +7-9514403393 www.houzz.ru/pro/natalia161084/natalyya
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