Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Лоффилаб
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современная Классика, Лоффилаб Лоффилаб Спальная комната Кровати и изголовья
    Современная Классика, Лоффилаб Лоффилаб Детская комнатаПисьменные столы и стулья
    Современная Классика, Лоффилаб Лоффилаб Спальная комната Аксессуары и декор
    +8
    Современная Классика

    Loffilab – это команда близких по духу людей: дизайнеров, декораторов, инженеров, художников, краснодеревщиков, мастеров по свету, цвету, ремонту, реставраторов и архитекторов. Это дизайн интерьера дома, дизайн интерьера спальни, современный дизайн интерьера. Это классика и современность, арт-деко и ренессанс. Это все что Вы хотели и даже не мечтали сотворить.

    Услуги
    • Проектирование
    • Дизайн интерьера
    • Строительство домов
    • ремонтно отделочные работы
    • мягкая мебель на заказа
    • мебель из МДФ на заказ
    • изделия из текстиля
    • предметы интерьера
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    ул. Спиридоновка, д.4, стр.1, 1-й этаж
    123001 Москва
    Россия
    +7-4995024171 loffilab.ru
    Законное владение

    Россия, Москва, 123001, ул. Спиридоновка, д.4, стр.1, 1-й этаж

      Add SEO element