Loffilab – это команда близких по духу людей: дизайнеров, декораторов, инженеров, художников, краснодеревщиков, мастеров по свету, цвету, ремонту, реставраторов и архитекторов. Это дизайн интерьера дома, дизайн интерьера спальни, современный дизайн интерьера. Это классика и современность, арт-деко и ренессанс. Это все что Вы хотели и даже не мечтали сотворить.
- Услуги
- Проектирование
- Дизайн интерьера
- Строительство домов
- ремонтно отделочные работы
- мягкая мебель на заказа
- мебель из МДФ на заказ
- изделия из текстиля
- предметы интерьера
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- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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ул. Спиридоновка, д.4, стр.1, 1-й этаж
123001 Москва
Россия
+7-4995024171 loffilab.ru
Законное владение
Россия, Москва, 123001, ул. Спиридоновка, д.4, стр.1, 1-й этаж