Loffilab – это команда близких по духу людей: дизайнеров, декораторов, инженеров, художников, краснодеревщиков, мастеров по свету, цвету, ремонту, реставраторов и архитекторов. Это дизайн интерьера дома, дизайн интерьера спальни, современный дизайн интерьера. Это классика и современность, арт-деко и ренессанс. Это все что Вы хотели и даже не мечтали сотворить.