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Roman Kozlov
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Интерьер 2-х комнатной квартиры ЖК "Valo", Roman Kozlov Roman Kozlov Кухонные блоки Дерево Бежевый
    Интерьер 2-х комнатной квартиры ЖК "Valo", Roman Kozlov Roman Kozlov Кухня в стиле лофт Дерево Бежевый
    Интерьер 2-х комнатной квартиры ЖК "Valo", Roman Kozlov Roman Kozlov Гостиная в стиле лофт Дерево Бежевый
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    Интерьер 2-х комнатной квартиры ЖК "Valo"
    Коттедж с бассейном в стиле псевдоромантизм, Roman Kozlov Roman Kozlov
    Коттедж с бассейном в стиле псевдоромантизм
    Коттедж из керамических блоков в георгианском стиле, Roman Kozlov Roman Kozlov
    Коттедж из керамических блоков в георгианском стиле
    Проект газобетонного дома в стиле классицизм, Roman Kozlov Roman Kozlov
    Проект газобетонного дома в стиле классицизм
    Коттедж из клееного бруса в стиле постмодерн, Roman Kozlov Roman Kozlov
    Коттедж из клееного бруса в стиле постмодерн
    Проект кирпичного дома в стиле классицизм, Roman Kozlov Roman Kozlov Дома на одну семью Кирпичи Желтый
    Проект кирпичного дома в стиле классицизм
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    Проектирование коттеджей, жилых домов, интерьеров жилых и коммерческих помещений.

    Типовые проекты домов.

    Консультации.

    Полноценная рабочая документация для строительства, включая инженерные разделы.

    Размещение построек на участке. 

    Проектирование от Эскиза и 3D модели до Рабочей документации и Авторского надзора.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурные чертежи
    • Архитектурный дизайн
    • Визуализация интерьера
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Пристройки к дому
    • Проект дома на заказ
    • Проектирование конструкций
    • Чертежи на заказ
    • Энергосберегающие дома
    • Проектирование домов
    • Индивидуальный проект дома
    • Дизайн интерьеров зданий и помещений
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    Регионы обслуживания
    Russia, Europe и Санкт-Петербург
    Награды компании
    Лауреат международного архитектурного конкурса: Пять фасадов частной архитектуры.
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119304033 archimeta.ru
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