Проектирование коттеджей, жилых домов, интерьеров жилых и коммерческих помещений.
Типовые проекты домов.
Консультации.
Полноценная рабочая документация для строительства, включая инженерные разделы.
Размещение построек на участке.
Проектирование от Эскиза и 3D модели до Рабочей документации и Авторского надзора.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Архитектурные чертежи
- Архитектурный дизайн
- Визуализация интерьера
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Пристройки к дому
- Проект дома на заказ
- Проектирование конструкций
- Чертежи на заказ
- Энергосберегающие дома
- Проектирование домов
- Индивидуальный проект дома
- Дизайн интерьеров зданий и помещений
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- Регионы обслуживания
- Russia, Europe и Санкт-Петербург
- Награды компании
- Лауреат международного архитектурного конкурса:
Пять фасадов частной архитектуры.
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9119304033 archimeta.ru