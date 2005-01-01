Мой отзыв будет длинным и очень подробным, потому как Павел весьма высоко оценивает свой труд и просит соответствующее вознаграждение. Увидев фото работ Павла (а может и не Павла) в интернете и впечатлившись ими, я решила заключить с Павлом договор на создание дизайн-проекта моей квартиры общей площадью 88 кв м. За свои услуги Павел попросил сумму в размере 306000 рублей. На тот момент я думала, что нашла лучшего дизайнера и плачу за супер качественный дизайн-проект своей квартиры. Заключив договор с Павлом, мы начали сотрудничать. В первую нашу встречу на замер Павел приехал с супругой. Стоит отметить, что и Павел и Евгения весьма приятные в общении молодые люди, на этом пожалуй плюсы нашего сотрудничества и заканчиваются, а дальше начинаются только минусы. Я составила для дизайнера техническое задание. Думала, что чем подробнее я его составлю, тем больше вероятности получить то, что я хочу, поэтому времени на составление технического задания мной было потрачено много. Кроме того, очень много разговаривали по телефону, я все подробно объясняла. Например, сказала о том, что у меня две кошки, которые все дерут своими когтями, поэтому кровать не должна быть с мягким изголовьем. Также сказала о том, что ничего имитирующего дерево видеть в интерьере своей квартиры я не хочу. Четко сказала и показала какая кровать нужна в детскую и более того, даже сказала как она должна стоять. Также разъяснила, что в детскую нужен еще функциональный диванчик, на котором могут удобно сидеть подростки, а потом, если вдруг у ребенка кто-то остался ночевать, чтобы на этом диванчике можно было спать. В гостиной попросила предусмотреть мягкий, удобный диван, чтобы прийти с работы и погрузиться в него с книжкой. Также хотелось видеть у себя функциональное кресло, располагающее к отдыху. Ни одно из этих пожеланий Павлом воспринято не было. Такое ощущение, что Павел вовсе не читал техническое задание и не слушал меня, когда я по 40 минут разъясняла что мне нужно. Павел сделал все наоборот и так 2 раза. Во второй раз все было еще хуже, чем в первый. Так, в спальне появилась кровать с мягким изголовьем (наличие двух кошек и моя просьба об отсутствии мягкого изголовья у кровати учтены не были). В детской (для девочки) появилась двухъярусная черная, железная кровать (я присылала картинки белых кроватей и форма этих кроватей на моих примерах была абсолютной другой). Кроме того, вместо удобного дивана в детской для подростков мне была предложена кушетка без спинки с каретной стяжкой. Как можно на такой кушетке спать? А как сидеть подросткам развалившись, если у кушетки нет даже спинки? Все эти вопросы задавала Павлу, они остались без ответа. Предметов мебели, имитирующих дерево, в моем дизайн-проекте было великое множество. Когда дошла очередь до дивана в гостиной, Павел мне прислал ссылку на магазин, где следует выбрать диван. Тут у меня возник вопрос: а почему мне предлагается выбрать диван в одном конкретном магазине? К слову выбора диванов там не было никакого - несколько ниочемных моделей. Соответственно, ни один из представленных диванов мне не понравился. Павел мне советовал включить в дизайн-проект один почти белый диван (не смотря на наличие двух вечно линяющик кошек). Мне он также не понравился и я подробно объяснила почему этого дивана у меня не будет, попросила Павла переделать. Однако в переделанном варианте я увидела опять тот же диван 🤦♀️. В гостиной мне было предложено поставить этот белый диван и мятного цвета кресло, а чтобы они между собой сочетались, была сделана акцентная стена в виде мятно-белого павлина с ветками🤦♀️🤦♀️🤦♀️. Кухня - отдельный разговор. Моим пожеланием было сочетание светлых, нежных цветов с белым мрамором, латунной фурнитурой кухонного гарнитура, цилиндрической вытяжки такого же цвета и стульев с такими же ножками. Отдельно поросила и уделила этому особое внимание - чтобы латунь везде была одного цвета (хотя любому дизайнеру это и так понятно, что огорода из цветов в интерьере быть не должно, все должно сочетаться, гармонировать между собой и создавать единую картину помещения). В итоге я получила вытяжку одного цвета, ножки у стульев другого, кухонный стол на деревянных ножках (!) И люстра в виде дерева)). Детский косметический столик также получился деревянным. Таким образом дерево просочилось во все предметы интерьера моей квартиры и даже в люстру)). Мне стало тяжело работать с Павлом, он меня не слышал и не хотел слышать. У меня сложилось такое впечатление, что я тратила кучу своего времени, объясняя Павлу что мне нужно, а Павел перепоручал мой дизайн-проект кому-то другому, не донося до этого другого всех моих пожеланий, либо этот другой просто не обладал должной квалификацией. Недаром в общении со мной Павел всегда использовал местоимение "мы": мы решили, мы предложили, мы-мы-мы... кто эти '"мы" я так и не поняла. А меж тем я заключала договор на оказание услуг с Павлом, а не с "мы". Пожелания мои все до единого игнорировались и интерьер делался таким, каким удобней Павлу, а не мне. Кроме того, предложенная Павлом перепланировка квартиры, как выяснилось впоследствии, не могла была быть потом согласована, т.к. содержала в себе противоречащие закону решения. А одно помещение, которое было предложено Павлом (или не Павлом?)), я впоследствии нашла в интернете. Этот момент меня конечно позабавил и навел на определенные мысли. Планировка помещений также не блистала функциональностью: в спальне было предложено дверь открывать внуть. Рядом со входом в спальню находится телевизор и даже на схеме Павла было видно, что при открывании дверь будет врезаться в телевизор. На это замечание Павел сказал, что там будет стоять стопор и дверь тогда не врежется в телевизор. Но получается телевизор уже и не посмотреть с открытой дверью. Тогда Павел логично предложил дверь открывать в другую сторону. Почему сразу было не сделать удобно? На мой взгляд не я должна рассказывать дизайнеру как сделать проект более функциональным и удобным, а наоборт.
В итоге я у Павла попросила возврат залога за вычетом фактически произведенной работы. Но и тут Павел повел себя не лучшим образом: по договору в случае, если представленные коллажи меня не устраивают, Павел их переделывает до двух раз бесплатно. Мне стало достаточно одной переделки, чтобы понять, что с Павлом более работать не хочу. Не смотря на то, что ни один коллаж мной согласован не был (а оплачиваттся по договору должен только согласованный вариант), Павел выставил мне счет за абсолютно все коллажи и переделки тоже. Кроме того, в счет были включены сметы, которые мне не представлялись совсем. Пришлось Павлу разъяснять, что не будет подлежать выплате то, чего я не получила и не согласовала. В итоге я оплатила планировочное решение (которым не воспользовалась по причине противоречия действующему законодательству) и белые модели, которые мне также не понадобились. За все я отдала 66000. Это очень много за такую работу. В довершение всего, начав работать с другим дизайнером, я у Павла попросила чертеж квартиры в Autocad, на что Павел сказал, что это стоит 15000)), т.к. по договору у нас только пдф формат. Резюмируя, хочу сказать, что у меня сложилось крайне негативное впечатление о работе Павла: дизайн-проект наполнялся противоречащими моим пожеланиям предметами интерьера (возможно по той причине, что только такие вещи были у поставщиков, с которыми работает дизайнер - упорство, с которым мне педлагался неоднократно один и тот же диван, позволяет мне сделать такой вывод). Павел оочень высоко оценивает свою деятельность, которую лично я оцениваю как никакую. В итоге я потеряла свое драгоценное время и немалые деньги. Все факты, изложенные в данном отзыве, подтверждаются документально. Каждое сказанное здесь слово я также готова подтвердить. Если у кого-то возникнут какие-либо вопросы, пишите: veroni2005@yandex.ru
Дата проекта: Декабрь 2020