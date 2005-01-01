Павел Денисов - основатель и руководитель студии PaulDeni. Практической деятельностью в сфере архитектуры и дизайна занимаюсь с 2002 года. За это время спроектировано и реализовано порядка 300 объектов различного назначения (в основном частной недвижимости). Мы разрабатываем проекты интерьеров и архитектурные проекты частных особняков на территории России и удаленно по всему миру.