Привет!
Что я делаю? Помогаю клиентам придумать качественный дизайн и организовать его реализацию. До начала проекта внимательно изучаю задачу. Возьмусь за проект только если буду уверена, что полезна. Если у вас есть дом, квартира, коммерческая недвижимость или что- то другое необычное, давайте знакомиться!
Больше всего в своей работе люблю и ценю творческую и созидательную составляющие. Результат- это плод воображения, который можно потрогать руками. Ты видишь, как сама изменяешь мир вокруг себя, делая его лучше. Радость- созидателя вот то, за что я без ума от своего дела.
Следую принципу «Гештальт- теория в дизайне»
«Организованное целое воспринимается как большее, чем сумма его частей».
- Услуги
- Дизайн интерьера и декорирование
- Регионы обслуживания
- Липецк
- Москва
- Воронеж
- Мичуринск
- Адрес
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398024 Липецк
Россия
+7-9042931648 julia_zheleznjakova.houzz.ru