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Юлия Железнякова
Дизайнеры интерьера Липецк
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Прованс, Юлия Железнякова Юлия Железнякова Маленькие кухни Керамика Белый
    Прованс, Юлия Железнякова Юлия Железнякова Маленькие кухни МДФ Белый
    Прованс, Юлия Железнякова Юлия Железнякова Маленькие кухни МДФ Белый
    Прованс

    Привет!

    Что я делаю? Помогаю клиентам придумать качественный дизайн и организовать его реализацию. До начала проекта внимательно изучаю задачу. Возьмусь за проект только если буду уверена, что полезна. Если у вас есть дом, квартира, коммерческая недвижимость или что- то другое необычное, давайте знакомиться!

    Больше всего в своей работе люблю и ценю творческую и созидательную составляющие. Результат- это плод воображения, который можно потрогать руками. Ты видишь, как сама изменяешь мир вокруг себя, делая его лучше. Радость- созидателя вот то, за что я без ума от своего дела.

    Следую принципу «Гештальт- теория в дизайне»

    «Организованное целое воспринимается как большее, чем сумма его частей».

    Услуги
    Дизайн интерьера и декорирование
    Регионы обслуживания
    • Липецк
    • Москва
    • Воронеж
    • Мичуринск
    Адрес
    398024 Липецк
    Россия
    +7-9042931648 julia_zheleznjakova.houzz.ru
    Законное владение


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