Привет!

Что я делаю? Помогаю клиентам придумать качественный дизайн и организовать его реализацию. До начала проекта внимательно изучаю задачу. Возьмусь за проект только если буду уверена, что полезна. Если у вас есть дом, квартира, коммерческая недвижимость или что- то другое необычное, давайте знакомиться!

Больше всего в своей работе люблю и ценю творческую и созидательную составляющие. Результат- это плод воображения, который можно потрогать руками. Ты видишь, как сама изменяешь мир вокруг себя, делая его лучше. Радость- созидателя вот то, за что я без ума от своего дела.

Следую принципу «Гештальт- теория в дизайне»

«Организованное целое воспринимается как большее, чем сумма его частей».