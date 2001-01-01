Компания “Интерьер Дизайн Декор” основана в 2001 году. Основные направления — дизайн интерьера, полиграфический дизайн, декорирование интерьера, магазин-галерея живописи, графики, фотографии и предметов декорирования интерьера "ВЫСТАВКОМ", обучение детей и взрослых живописи и графике.

Мы специализируемся на индивидуальном проектировании интерьера квартир, офисов, ресторанов и коттеджей. Благодаря дизайнерскому и строительному опыту мы создаём неповторимые интерьеры с использованием новых экологических материалов и современных технологий.