Компания “Интерьер Дизайн Декор” основана в 2001 году. Основные направления — дизайн интерьера, полиграфический дизайн, декорирование интерьера, магазин-галерея живописи, графики, фотографии и предметов декорирования интерьера "ВЫСТАВКОМ", обучение детей и взрослых живописи и графике.
Мы специализируемся на индивидуальном проектировании интерьера квартир, офисов, ресторанов и коттеджей. Благодаря дизайнерскому и строительному опыту мы создаём неповторимые интерьеры с использованием новых экологических материалов и современных технологий.
- Услуги
- полиграфический дизайн
- декорирование интерьера
- магазин-галерея живописи
- графики
- фотографии и предметов декорирования интерьера
- Регионы обслуживания
- Омск, любой регион России и Omsk
- Адрес
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st. Markova 2, of. 17
644048 Omsk
Россия
+7-9139610593 www.idd-russia.ru
Законное владение
Россия, Омск, ул. Маркова 2, оф. 17