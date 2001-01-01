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Дизайнеры Omsk
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект квартиры студии S-50м2., idd idd Гостиная в классическом стиле Белый
    Проект квартиры студии S-50м2., idd idd Гостиная в классическом стиле Белый
    Проект квартиры студии S-50м2., idd idd Столовая комната в классическом стиле Белый
    +5
    Проект квартиры студии S-50м2.
    Проект квартиры S-100м2., idd idd Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Проект квартиры S-100м2., idd idd Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Проект квартиры S-100м2., idd idd Маленькие спальни Дерево Белый
    +8
    Проект квартиры S-100м2.

    Компания “Интерьер Дизайн Декор” основана в 2001 году. Основные направления — дизайн интерьера, полиграфический дизайн, декорирование интерьера, магазин-галерея живописи, графики, фотографии и предметов декорирования интерьера "ВЫСТАВКОМ", обучение детей и взрослых живописи и графике.

    Мы специализируемся на индивидуальном проектировании интерьера квартир, офисов, ресторанов и коттеджей. Благодаря дизайнерскому и строительному опыту мы создаём неповторимые интерьеры с использованием новых экологических материалов и современных технологий.

    Услуги
    • полиграфический дизайн
    • декорирование интерьера
    • магазин-галерея живописи
    • графики
    • фотографии и предметов декорирования интерьера
    Регионы обслуживания
    Омск, любой регион России и Omsk
    Адрес
    st. Markova 2, of. 17
    644048 Omsk
    Россия
    +7-9139610593 www.idd-russia.ru
    Законное владение

    Россия, Омск, ул. Маркова 2, оф. 17

    Отзыв

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    Работа с Сергеем над интерьером нашей квартиры была плодотворной и интересной! Мы сразу нашли общий язык. Все наши пожелания были учтены и квартира получилась, как мы и мечтали, практичная, светлая. Возникающие в процессе строительства вопросы решались своевременно и быстро. Так же, Сергей помог в декорировании интерьера кабинета, детской комнаты, спальни. Мозаику и декоративную штукатурку Сергей выполнял своими руками, также, как и роспись стен в детской. Для декора стен, Сергей предложил небольшие акварели оформленные в паспарту, которые он пишет в свободное время. Спасибо дизайнеру за внимание и отзывчивость!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2018
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