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Snegiri Architects
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ельник Дом, Snegiri Architects Snegiri Architects Загородные дома
    Ельник Дом, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
    Ельник Дом, Snegiri Architects Snegiri Architects Загородные дома
    +24
    Ельник Дом
    ГоркаДом // HillHouse, Snegiri Architects Snegiri Architects Загородные дома Черный
    ГоркаДом // HillHouse, Snegiri Architects Snegiri Architects Загородные дома
    ГоркаДом // HillHouse, Snegiri Architects Snegiri Architects Загородные дома
    +4
    ГоркаДом // HillHouse
    #чёрногорчичныйдом, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
    #чёрногорчичныйдом, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
    #чёрногорчичныйдом, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
    +6
    #чёрногорчичныйдом
    Дом в уровнях, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
    Дом в уровнях, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
    Дом в уровнях, Snegiri Architects Snegiri Architects Детская комнатa в скандинавском стиле
    +20
    Дом в уровнях
    Фото Обложки, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в стиле минимализм
    Фото Обложки

    Мастерская Snegiri Architects – это современная архитектура от Никиты Капитурова.


    Частное жильё и общественные пространства с рациональными планировками и дизайном продуманных и гармоничных интерьеров.

    Услуги
    архитектура
    Регионы обслуживания
    Россия и Европа
    Награды компании
    • Первая открытая премия FORUMHOUSE «Лучший деревянный дом 2015» — Дом в уровнях в номинации «За передовой дизайн»
    • Конкурс на разработку концепции (эскиза) застройки комплекса «Рыбная деревня II” в г. Калининград 2015г. — серебряная премия
    • Открытый архитектурный конкурс «Проект православного храма вместимостью 300, 600 и 900 человек с приходским комплексом» 2016г. — диплом «За новое прочтение традиций в современной церковной архитектуре»
    • Национальная премия в области экологической архитектуры и строительства «Экотектоника 2017» — Горка Дом 2 место в «Гран-При» / 1 место в номинации «Жильё»
    • BEST OF HOUZZ 2017 — Чёрно-горчичный дом
    • BEST OF HOUZZ 2018 — Чёрно-горчичный дом
    • BUILD Architecture Awards 2019 — Black&Mustard House в номинации «Best contemporary architecture studio Russia”
    • Всероссийская премия в области деревянной архитектуры АРХИWOOD 2020 — Горка Дом в номинации «Дерево в отделке»
    • Независимая международная национальная премия ADD Awards 2020 — Горка Дом в номинации «Загородный дом и танхаус»
    • Показать все 17 награды
    Адрес
    Набережная реки Фонтаки д5
    191011 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213803320 snegiri.me

    Отзыв

    Alina Suvorova Alina Suvorova
    Мы обратились в Снегири по рекомендации знакомых. Это оказалось лучшим решением! Ребята, в ответ на наше "Не знаем, что хотим, но хотим "вау", прислали несколько примеров классных, графичных домов в скандинавском стиле с иностранных сайтов. Слишком круто и невыполнимо! - подумали мы. И правда, такого мы нигде в России не видели - слишком узка архитектурная мысль стандартных российских проектировщиков! Пока присматривались, Никита из Снегирей убедил нас, что это выполнимо, модно и будущее за такими домами! И мы влюбились в эти проекты! Никита предложил несколько вариантов, во всех - большие окна, грамотное зонирование, ощущение пространства... Наш главный запрос - чтоб в доме было ощущение свободы и удобная навигация. Так и получилось: в нашем доме есть воздух - так и говорят наши гости.  Проект был еще круче, чем получилось в реальности - это уже мы с мужем решили сэкономить и не все сделали, как нарисовал Никита.. О чем уже ни раз пожалели.. И Никита - это такой человек с отличным вкусом. И ни раз фраза "Надо было слушать Никиту" прозвучала в нашем диалоге с мужем после стройки)) А наш домик стал известен в соцсетях, мы постоянно получаем просьбы пофотать дом, а некоторые даже хотели купить у нас проект. И незнакомые люди хотят к нам на чай. Такой вот получился "Дом притяжения")
    почти 5 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2013
    Редактировать
    Raupi Tau
    5 месяцев назад

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