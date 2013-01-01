Мастерская Snegiri Architects – это современная архитектура от Никиты Капитурова.
Частное жильё и общественные пространства с рациональными планировками и дизайном продуманных и гармоничных интерьеров.
- Услуги
- архитектура
- Регионы обслуживания
- Россия и Европа
- Награды компании
- Первая открытая премия FORUMHOUSE «Лучший деревянный дом 2015» — Дом в уровнях в номинации «За передовой дизайн»
- Конкурс на разработку концепции (эскиза) застройки комплекса «Рыбная деревня II” в г. Калининград 2015г. — серебряная премия
- Открытый архитектурный конкурс «Проект православного храма вместимостью 300, 600 и 900 человек с приходским комплексом» 2016г. — диплом «За новое прочтение традиций в современной церковной архитектуре»
- Национальная премия в области экологической архитектуры и строительства «Экотектоника 2017» — Горка Дом 2 место в «Гран-При» / 1 место в номинации «Жильё»
- BEST OF HOUZZ 2017 — Чёрно-горчичный дом
- BEST OF HOUZZ 2018 — Чёрно-горчичный дом
- BUILD Architecture Awards 2019 — Black&Mustard House в номинации «Best contemporary architecture studio Russia”
- Всероссийская премия в области деревянной архитектуры АРХИWOOD 2020 — Горка Дом в номинации «Дерево в отделке»
- Независимая международная национальная премия ADD Awards 2020 — Горка Дом в номинации «Загородный дом и танхаус»
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- Адрес
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Набережная реки Фонтаки д5
191011 Санкт-Петербург
Россия
+7-9213803320 snegiri.me