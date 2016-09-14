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Анна
Дизайнеры Красноярск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом на ул. Гагарина, Анна Анна Загородные дома Бетон Серый
    Дом на ул. Гагарина, Анна Анна Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
    Дом на ул. Гагарина, Анна Анна Гостиная в стиле модерн
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    Дом на ул. Гагарина

    Я специализируюсь на дизайне интерьеров. Основная моя задача, создавать качественные, живые интерьеры передающие настроение и характер владельца. Дизайн проект, в первую очередь, показывает Вам правильное сочетание цветов, материалов, стилистического решения, помогает быть уверенным в результате, и самое главное, позволяет избежать ошибок, которые вместе с собой приносят и значительные расходы на их исправление. В своей работе я всегда придерживаюсь принципа диалога, что позволяет сделать каждый проект уникальным и неповторимым, подчеркивающим Ваш стиль и индивидуальность, а также помогает найти наиболее удачный и красивый способ решения поставленной задачи.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Красноярск
    Адрес
    660037 Красноярск
    Россия
    +7-9135524778 savlukdesign.ru
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