Я специализируюсь на дизайне интерьеров. Основная моя задача, создавать качественные, живые интерьеры передающие настроение и характер владельца. Дизайн проект, в первую очередь, показывает Вам правильное сочетание цветов, материалов, стилистического решения, помогает быть уверенным в результате, и самое главное, позволяет избежать ошибок, которые вместе с собой приносят и значительные расходы на их исправление. В своей работе я всегда придерживаюсь принципа диалога, что позволяет сделать каждый проект уникальным и неповторимым, подчеркивающим Ваш стиль и индивидуальность, а также помогает найти наиболее удачный и красивый способ решения поставленной задачи.