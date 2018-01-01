Приветствую Вас! Наша команда профессиональных дизайнеров, архитекторов с удовольствием возьмётся за неординарные и сложные проекты. За наш опыт мы уже спроектировали квартиры (1-ком. 2-х и 3-х), дома , таунхаусы , а так же коммерческие проекты такие как магазины, салоны красоты, бары. Так же у нас есть опытный архитектор, и студия проектирует дома для наших клиентов.Мы работаем в основном с авторским сопровождением объекта, так как считаем не целесообразно сделать только эскиз или визуализацию, но так же всему этому нужно дать жизнь! Мы выезжаем на стройку, в магазины и салоны. Помогаем на всех стадиях реализации проекта.Все подробности по телефону!Мы рады будем видеть вас в числе наших клиентов!С уважением, Евгений Терехов.
- Услуги
- Дизайн квартиры
- дизайн дома
- дизайн пентхауса
- дизайн таунхауса
- дизайн магазина
- дизайн салона красоты
- дизайн б
- Регионы обслуживания
- Россия
- Польша
- Австралия
- Москва
- Адрес
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105120 Москва
Россия
+7-9065006500
г.Брянск ул. Транспортная д. 31