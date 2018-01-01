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TES_tudio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лофт пространство (2018), TES_tudio TES_tudio Гостиная в стиле лофт Кирпичи Эффект древесины
    Лофт пространство (2018), TES_tudio TES_tudio Гостиная в стиле лофт Фанера Красный
    Лофт пространство (2018), TES_tudio TES_tudio Гостиная в стиле лофт Бетон Черный
    +7
    Лофт пространство (2018)

    Приветствую Вас! Наша команда профессиональных дизайнеров, архитекторов с удовольствием возьмётся за неординарные и сложные проекты. За наш опыт мы уже спроектировали квартиры (1-ком. 2-х и 3-х), дома , таунхаусы , а так же коммерческие проекты такие как магазины, салоны красоты, бары. Так же у нас есть опытный архитектор, и студия проектирует дома для наших клиентов.Мы работаем в основном с авторским сопровождением объекта, так как считаем не целесообразно сделать только эскиз или визуализацию, но так же всему этому нужно дать жизнь! Мы выезжаем на стройку, в магазины и салоны. Помогаем на всех стадиях реализации проекта.Все подробности по телефону!Мы рады будем видеть вас в числе наших клиентов!С уважением, Евгений Терехов.

    Услуги
    • Дизайн квартиры
    • дизайн дома
    • дизайн пентхауса
    • дизайн таунхауса
    • дизайн магазина
    • дизайн салона красоты
    • дизайн б
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Польша
    • Австралия
    • Москва
    Адрес
    105120 Москва
    Россия
    +7-9065006500
    Законное владение

    г.Брянск ул. Транспортная д. 31

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