Приветствую Вас! Наша команда профессиональных дизайнеров, архитекторов с удовольствием возьмётся за неординарные и сложные проекты. За наш опыт мы уже спроектировали квартиры (1-ком. 2-х и 3-х), дома , таунхаусы , а так же коммерческие проекты такие как магазины, салоны красоты, бары. Так же у нас есть опытный архитектор, и студия проектирует дома для наших клиентов.Мы работаем в основном с авторским сопровождением объекта, так как считаем не целесообразно сделать только эскиз или визуализацию, но так же всему этому нужно дать жизнь! Мы выезжаем на стройку, в магазины и салоны. Помогаем на всех стадиях реализации проекта.Все подробности по телефону!Мы рады будем видеть вас в числе наших клиентов!С уважением, Евгений Терехов.