Интерьер и реализация жилых и общественных помещений "под ключ" с опытом работы более 10 лет.

Проектирование корпусной мебели, штор, элементов декора. Художественная роспись и оформление. Подбор отделочных материалов.

Участие в выставках "Архитектура и Строительство" МВДЦ Сибирь г.Красноярск Член экспертной комиссии выпускников Сибирской Школы Дизайна по курсам "Дизайн Итерьера" и "Декорирование" Участие в конкурсах предметного Дизайна в рамках Design Concept от журнала "Дом снаружи и внутри", публикации реализованных интерьеров.

Обучение Скетчингу по курсам "Интерьерный скетчинг", "Городская среда", "Fashion скетчинг" и пр.