Интерьер и реализация жилых и общественных помещений "под ключ" с опытом работы более 10 лет.
Проектирование корпусной мебели, штор, элементов декора. Художественная роспись и оформление. Подбор отделочных материалов.
Участие в выставках "Архитектура и Строительство" МВДЦ Сибирь г.Красноярск Член экспертной комиссии выпускников Сибирской Школы Дизайна по курсам "Дизайн Итерьера" и "Декорирование" Участие в конкурсах предметного Дизайна в рамках Design Concept от журнала "Дом снаружи и внутри", публикации реализованных интерьеров.
Обучение Скетчингу по курсам "Интерьерный скетчинг", "Городская среда", "Fashion скетчинг" и пр.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Декорирование
- комплектация объектов под ключ
- Дизайн жилых и офисных объектов
- общественных
- детских
- медицинских учреждений
- Регионы обслуживания
- Красноярск
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