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VailerStudio
Дизайнеры интерьера Красноярск
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Проекты

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    • Загородный Дом в Забайкалье, VailerStudio VailerStudio Гостиная в стиле модерн Белый
    Загородный Дом в Забайкалье, VailerStudio VailerStudio Гостиная в стиле модерн
    Загородный Дом в Забайкалье, VailerStudio VailerStudio Гостиная в стиле модерн
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    Загородный Дом в Забайкалье

    Интерьер и реализация жилых и общественных помещений "под ключ" с опытом работы более 10 лет.

    Проектирование корпусной мебели, штор, элементов декора. Художественная роспись и оформление. Подбор отделочных материалов.

    Участие в выставках "Архитектура и Строительство" МВДЦ Сибирь г.Красноярск Член экспертной комиссии выпускников Сибирской Школы Дизайна по курсам "Дизайн Итерьера" и "Декорирование" Участие в конкурсах предметного Дизайна в рамках Design Concept от журнала "Дом снаружи и внутри", публикации реализованных интерьеров.

    Обучение Скетчингу по курсам "Интерьерный скетчинг", "Городская среда", "Fashion скетчинг" и пр.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Декорирование
    • комплектация объектов под ключ
    • Дизайн жилых и офисных объектов
    • общественных
    • детских
    • медицинских учреждений
    Регионы обслуживания
    • Красноярск
    • Красноярский край(Норильск
    • Сосновоборск
    • Абакан
    • Зеленогорск
    • Дивногорск и др)
    • Иркутск
    • Иркутская область и Забайкальский край( Чита)
    • Екатеринбург
    • Москва
    • Московская область( Люберцы
    • Лыткарино
    • Александров
    • Реутов и др). Все регионы.
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    Награды компании
    Список дипломов, сертификатов, благодарственных писем и наград широк. По запросу
    Адрес
    ул.Дубровинского,1, оф.3-04
    660049 Красноярск
    Россия
    +7-9163905000 vailerstudio.ru
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