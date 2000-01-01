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ГЕОНА.
Двери Санкт-Петербург
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери Белый
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери Белый
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери Белый
    +3
    Межкомнатные и входные двери Геона.
    Актуальная классика позволила воплотить линейку дверей Romance коллекции Classiс., ГЕОНА. ГЕОНА.
    Актуальная классика позволила воплотить линейку дверей Romance коллекции Classiс., ГЕОНА. ГЕОНА.
    Актуальная классика позволила воплотить линейку дверей Romance коллекции Classiс., ГЕОНА. ГЕОНА.
    +2
    Актуальная классика позволила воплотить линейку дверей Romance коллекции Classiс.
    Межкомнатные двери Геона и кухонные фасады в один стиль и цвет., ГЕОНА. ГЕОНА. КухняКухонная мебель Зеленый
    Межкомнатные двери Геона и кухонные фасады в один стиль и цвет., ГЕОНА. ГЕОНА. КухняКухонная мебель Зеленый
    Межкомнатные двери Геона и кухонные фасады в один стиль и цвет., ГЕОНА. ГЕОНА. КухняКухонная мебель Зеленый
    +6
    Межкомнатные двери Геона и кухонные фасады в один стиль и цвет.
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Раздвижные двери
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери
    +3
    Межкомнатные и входные двери Геона.
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери Коричневый
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери Черный
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери Коричневый
    +17
    Межкомнатные и входные двери Геона.
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери Бежевый
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери
    Межкомнатные и входные двери Геона., ГЕОНА. ГЕОНА. Межкомнатные двери
    +12
    Межкомнатные и входные двери Геона.
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    Фабрика дверей Geona – ведущий производитель дверей на рынке России и в странах Ближнего Зарубежья. Работает с 2000 года. Фабрика дверей Geona ориентирована на конечного покупателя с его индивидуальными запросами (размер, цвет) и пожеланиями, предоставляет возможность сотрудничества дизайнерам, архитекторам и строителям. В производстве применяются натуральные и исключительно экологически чистые инновационные материалы. Продукция Фабрики Geona не имеет аналогов ни в качественном, ни в дизайнерском, ни в технологическом исполнении – достойное предложение для импортозамещения. На межкомнатные двери Фабрика предоставляет паспорт качества, гарантию 7 лет.

    Услуги
    • Индивидуальный подбор моделей
    • Замер
    • Монтаж
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Лен.область
    Награды компании
    https://geona-dveri.ru/about-the-company/certificates/
    Адрес
    ТРЦ Балкания-NOVA-2, 2-й вход, 1 этаж, секция № 1-21
    192281 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9990692628 geona-dveri.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, ул. Балканская, д. 17, литер А. ТРЦ "Балкания-NOVA-2", 2-й вход, 1 этаж, секция № 1-21

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