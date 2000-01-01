Фабрика дверей Geona – ведущий производитель дверей на рынке России и в странах Ближнего Зарубежья. Работает с 2000 года. Фабрика дверей Geona ориентирована на конечного покупателя с его индивидуальными запросами (размер, цвет) и пожеланиями, предоставляет возможность сотрудничества дизайнерам, архитекторам и строителям. В производстве применяются натуральные и исключительно экологически чистые инновационные материалы. Продукция Фабрики Geona не имеет аналогов ни в качественном, ни в дизайнерском, ни в технологическом исполнении – достойное предложение для импортозамещения. На межкомнатные двери Фабрика предоставляет паспорт качества, гарантию 7 лет.