Фабрика дверей Geona – ведущий производитель дверей на рынке России и в странах Ближнего Зарубежья. Работает с 2000 года. Фабрика дверей Geona ориентирована на конечного покупателя с его индивидуальными запросами (размер, цвет) и пожеланиями, предоставляет возможность сотрудничества дизайнерам, архитекторам и строителям. В производстве применяются натуральные и исключительно экологически чистые инновационные материалы. Продукция Фабрики Geona не имеет аналогов ни в качественном, ни в дизайнерском, ни в технологическом исполнении – достойное предложение для импортозамещения. На межкомнатные двери Фабрика предоставляет паспорт качества, гарантию 7 лет.
- Услуги
- Индивидуальный подбор моделей
- Замер
- Монтаж
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Лен.область
- Награды компании
- https://geona-dveri.ru/about-the-company/certificates/
- Адрес
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ТРЦ
Балкания-NOVA-2, 2-й вход, 1 этаж, секция № 1-21
192281 Санкт-Петербург
Россия
+7-9990692628 geona-dveri.ru
Санкт-Петербург, ул. Балканская, д. 17, литер А. ТРЦ "Балкания-NOVA-2", 2-й вход, 1 этаж, секция № 1-21