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D&#39;POLLY
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Американская классика в Сибири, D'POLLY D'POLLY Гостиная в классическом стиле
    Американская классика в Сибири, D'POLLY D'POLLY Гостиная в классическом стиле
    Американская классика в Сибири, D'POLLY D'POLLY Гостиная в классическом стиле
    +46
    Американская классика в Сибири
    Детская + игровая, D'POLLY D'POLLY Детские комната в эклектичном стиле
    Детская + игровая, D'POLLY D'POLLY Детские комната в эклектичном стиле
    Детская + игровая, D'POLLY D'POLLY Детские комната в эклектичном стиле
    +8
    Детская + игровая
    Loft D'POLLY, D'POLLY D'POLLY Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Loft D'POLLY, D'POLLY D'POLLY Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Loft D'POLLY, D'POLLY D'POLLY Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +7
    Loft D'POLLY
    ЖК "6 звезд", D'POLLY D'POLLY Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК "6 звезд", D'POLLY D'POLLY Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК "6 звезд", D'POLLY D'POLLY Гостиные в эклектичном стиле
    +36
    ЖК "6 звезд"
    Переулок Бульварный, D'POLLY D'POLLY Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Переулок Бульварный, D'POLLY D'POLLY Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Переулок Бульварный, D'POLLY D'POLLY Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +40
    Переулок Бульварный
    Мягкие радости, D'POLLY D'POLLY Детские комната в эклектичном стиле
    Мягкие радости, D'POLLY D'POLLY Детские комната в эклектичном стиле
    Мягкие радости, D'POLLY D'POLLY Детские комната в эклектичном стиле
    +18
    Мягкие радости
    Показать все 12 проекты

    Студия дизайна интерьера D'POLLY приветствует Вас и готова воплотить Ваши мечты в жизнь! Мы точно знаем насколько важна атмосфера дома для счастливой, успешной, здоровой жизни, полной положительных эмоций!  Творческая команда профессионалов  - людей, влюбленных в свое дело, поможет Вам выбрать правильный курс в океане дизайнерских возможностей! Обращаясь к нам Вы приятно удивитесь индивидуальному подходу и внимательному отношению к Вашим пожеланиям, получите позитивный заряд от общения! Результат нашей работы будет радовать Вас каждый день! Окружите себя красотой, доверьтесь D'POLLY! 

    Услуги
    • Индивидуальная консультация по дизайну интерьера
    • Авторский надзор (сопровождение)
    • Визуализация интерьера
    • План дома
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн детской
    • Дизайн игровой комнаты
    • Планировка пространства
    • Экодизайн
    • Дизайн интерьера
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Не ограничен и Новосибирск
    Адрес
    Фабричная, 31
    630007 Новосибирск
    Россия
    +7-3832860388
    Законное владение

    Россия, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 31

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