Студия дизайна интерьера D'POLLY приветствует Вас и готова воплотить Ваши мечты в жизнь! Мы точно знаем насколько важна атмосфера дома для счастливой, успешной, здоровой жизни, полной положительных эмоций! Творческая команда профессионалов - людей, влюбленных в свое дело, поможет Вам выбрать правильный курс в океане дизайнерских возможностей! Обращаясь к нам Вы приятно удивитесь индивидуальному подходу и внимательному отношению к Вашим пожеланиям, получите позитивный заряд от общения! Результат нашей работы будет радовать Вас каждый день! Окружите себя красотой, доверьтесь D'POLLY!
- Услуги
- Индивидуальная консультация по дизайну интерьера
- Авторский надзор (сопровождение)
- Визуализация интерьера
- План дома
- Дизайн детской спальни
- Дизайн детской
- Дизайн игровой комнаты
- Планировка пространства
- Экодизайн
- Дизайн интерьера
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- Регионы обслуживания
- Не ограничен и Новосибирск
- Адрес
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Фабричная, 31
630007 Новосибирск
Россия
+7-3832860388
Россия, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 31