Мы - столярная мастерская Booratino!

Более 6 лет мы занимаемся производством различных изделий из дерева!

Наша мастерская оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнять работы различного уровня сложности с компьютерной точностью!

Мы выполняем абсолютно любые заказы, начиная от маленьких аксессуаров и заканчивая крупногабаритной мебелью!





В чем наши преимущества:

- Собственное производство в Москве.

- Отправляем по всему миру.

- Выполняем ЛЮБЫЕ столярные работы.

- Делаем мебель на заказ.

- Изготовление ЛЮБЫХ индивидуальных изделий.

- Нанесение гравировки.

- Производство товаров по нашему готовому каталогу.

- Разработка индивидуального дизайн-проекта под клиента.

Среди наших ключевых клиентов компании Сбербанк и Газпром.