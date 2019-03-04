Мы - столярная мастерская Booratino!
Более 6 лет мы занимаемся производством различных изделий из дерева!
Наша мастерская оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнять работы различного уровня сложности с компьютерной точностью!
Мы выполняем абсолютно любые заказы, начиная от маленьких аксессуаров и заканчивая крупногабаритной мебелью!
В чем наши преимущества:
- Собственное производство в Москве.
- Отправляем по всему миру.
- Выполняем ЛЮБЫЕ столярные работы.
- Делаем мебель на заказ.
- Изготовление ЛЮБЫХ индивидуальных изделий.
- Нанесение гравировки.
- Производство товаров по нашему готовому каталогу.
- Разработка индивидуального дизайн-проекта под клиента.
Среди наших ключевых клиентов компании Сбербанк и Газпром.
- Регионы обслуживания
- По всему миру. и Москва
- Адрес
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Осташковская улица, д. 14 стр.1
129345 Москва
Россия
+7-9779870878 booratino.ru
430904, Республика Мордовия, г.о.Саранск, р.п.Ялга, ул.Пионерская, д.43а, кв.123