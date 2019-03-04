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Booratino
Столяры Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Предложения (0) 0Книги идей (0)
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Услуги

  • столяр
  • покраска

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    • Короб для свадебной казны, Booratino Booratino Произведения искусстваХудожественные изделия Фанера Бежевый
    Короб для свадебной казны, Booratino Booratino Произведения искусстваХудожественные изделия Фанера Бежевый
    Короб для свадебной казны
    Подставка под лимоннадник, Booratino Booratino Сад Аксессуары и декор Фанера Коричневый
    Подставка под лимоннадник
    Обустройство Школы Современной Пьесы, Booratino Booratino Офисные помещения и магазины Дерево Коричневый
    Обустройство Школы Современной Пьесы, Booratino Booratino Офисные помещения и магазины Дерево Коричневый
    Обустройство Школы Современной Пьесы, Booratino Booratino Офисные помещения и магазины Дерево Коричневый
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    Обустройство Школы Современной Пьесы
    Шкатулка для трости, Booratino Booratino Произведения искусстваХудожественные изделия Дерево Коричневый
    Шкатулка для трости, Booratino Booratino Произведения искусстваХудожественные изделия Дерево Коричневый
    Шкатулка для трости, Booratino Booratino Произведения искусстваХудожественные изделия Дерево Коричневый
    Шкатулка для трости

    Мы - столярная мастерская Booratino!
    Более 6 лет мы занимаемся производством различных изделий из дерева!

    Наша мастерская оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнять работы различного уровня сложности с компьютерной точностью!
    Мы выполняем абсолютно любые заказы, начиная от маленьких аксессуаров и заканчивая крупногабаритной мебелью!

    В чем наши преимущества:
    - Собственное производство в Москве.
    - Отправляем по всему миру.
    - Выполняем ЛЮБЫЕ столярные работы.
    - Делаем мебель на заказ.
    - Изготовление ЛЮБЫХ индивидуальных изделий.
    - Нанесение гравировки.
    - Производство товаров по нашему готовому каталогу.
    - Разработка индивидуального дизайн-проекта под клиента. 

    Среди наших ключевых клиентов компании Сбербанк и Газпром.

    Регионы обслуживания
    По всему миру. и Москва
    Адрес
    Осташковская улица, д. 14 стр.1
    129345 Москва
    Россия
    +7-9779870878 booratino.ru
    Законное владение

    430904, Республика Мордовия, г.о.Саранск, р.п.Ялга, ул.Пионерская, д.43а, кв.123

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