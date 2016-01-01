Ландшафтная студия DEREVO PARK занимается проектированием и реализацией частных садов и общественных пространств, работает с крупными объектами загородного строительства.
Является лучшей студией России по проектированию и реализации 2016 г. и 2017 г. по мнению ассоциации ландшафтных архитекторов России и авторитетного архитектурного издания ADD Awards. Призеры национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года.
- Услуги
- ландшафтный дизайн
- проектирование
- реализация
- уход
- озеленение
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- ЛО
- МО
- Награды компании
- Лучшая студия России по проектированию и реализации 2016 г. и 2017 г. по мнению ассоциации ландшафтных архитекторов России и авторитетного архитектурного издания ADD Awards. Призеры национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года.
- Адрес
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Пискаревский проспект 63 лит. А
195273 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219450362 derevopark.com
Санкт-Петербург, Пискаревский проспект 63, бц Кварц, офис 403