Ландшафтный дизайн – 16 идей, как облагородить загородный участок

Для начала давайте разберемся, что же такое ландшафтный дизайн и зачем он нужен? Чем он отличается от обычного, скажем, сада на загородном участке? Во-первых, он включается в себя архитектуру – это различные строения, беседки, пер…

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