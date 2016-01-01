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DEREVO PARK
Ландшафтные архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Охтинский парк, DEREVO PARK DEREVO PARK Сад в классическом стиле Дерево Зеленый
    Охтинский парк, DEREVO PARK DEREVO PARK Передний двор Дерево Зеленый
    Охтинский парк, DEREVO PARK DEREVO PARK Передний двор Дерево Зеленый
    +56
    Охтинский парк
    Алгоритм, DEREVO PARK DEREVO PARK Передний двор Дерево Зеленый
    Алгоритм, DEREVO PARK DEREVO PARK Передний двор Дерево Зеленый
    Алгоритм, DEREVO PARK DEREVO PARK Передний двор Дерево Зеленый
    +40
    Алгоритм

    Ландшафтная студия DEREVO PARK занимается проектированием и реализацией частных садов и общественных пространств, работает с крупными объектами загородного строительства. 

    Является лучшей студией России по проектированию и реализации 2016 г. и 2017 г. по мнению ассоциации ландшафтных архитекторов России и авторитетного архитектурного издания ADD Awards. Призеры национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года.

    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • проектирование
    • реализация
    • уход
    • озеленение
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • ЛО
    • МО
    Награды компании
    Лучшая студия России по проектированию и реализации 2016 г. и 2017 г. по мнению ассоциации ландшафтных архитекторов России и авторитетного архитектурного издания ADD Awards. Призеры национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года.
    Адрес
    Пискаревский проспект 63 лит. А
    195273 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219450362 derevopark.com
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Пискаревский проспект 63, бц Кварц, офис 403

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