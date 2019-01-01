Меня зовут Маргарита Зенова. Предлагаю услуги дизайнера интерьера. Имею высшее архитектурное образование, проходила стажировку по истории искусств в Германии. Очень люблю свою профессию и считаю, что к каждому заказчику нужен индивидуальный подход. Благодаря этому каждый проект не похож на другой. При работе со мной вы получите: - Полный пакет чертежей для реализации проекта - 3D визуализации помещений - Ведомости всей мебели и отделочных материалов - Помощь в комплектации объекта - Авторский надзор - Подбор строительной бригады С удовольствием отвечу и проконсультирую по всем вашим вопросам. Почему заказчики выбирают меня: 1. Я нацелена на результат и заинтересована в полной реализации объекта 2. Имею опыт работы в дизайне интерьеров более 5 лет 3. Оплата за проект разделена на несколько этапов 4. Работаю по договору 5. Создаю интерьеры для жизни, а не для красивой картинки 6. Активно веду соцсети, где вы можете следить за ходом моей работы 7. Всегда на связи

Услуги Дизайн интерьеров Регионы обслуживания Москва и Московская область Адрес 101000 Москва

Россия

+7-9163022808 mzenova.houzz.ru