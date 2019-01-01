Меня зовут Маргарита Зенова. Предлагаю услуги дизайнера интерьера.
Имею высшее архитектурное образование, проходила стажировку по истории искусств в Германии.
Очень люблю свою профессию и считаю, что к каждому заказчику нужен индивидуальный подход. Благодаря этому каждый проект не похож на другой.
При работе со мной вы получите:
- Полный пакет чертежей для реализации проекта
- 3D визуализации помещений
- Ведомости всей мебели и отделочных материалов
- Помощь в комплектации объекта
- Авторский надзор
- Подбор строительной бригады
С удовольствием отвечу и проконсультирую по всем вашим вопросам.
Почему заказчики выбирают меня:
1. Я нацелена на результат и заинтересована в полной реализации объекта
2. Имею опыт работы в дизайне интерьеров более 5 лет
3. Оплата за проект разделена на несколько этапов
4. Работаю по договору
5. Создаю интерьеры для жизни, а не для красивой картинки
6. Активно веду соцсети, где вы можете следить за ходом моей работы
7. Всегда на связи
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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101000 Москва
Россия
+7-9163022808
mzenova.houzz.ru