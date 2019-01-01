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Margarita Zenova
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дуплекс 185 кв.м., Margarita Zenova Margarita Zenova Кухня в классическом стиле
    Дуплекс 185 кв.м., Margarita Zenova Margarita Zenova Кухня в классическом стиле
    Дуплекс 185 кв.м., Margarita Zenova Margarita Zenova Кухня в классическом стиле
    +49
    Дуплекс 185 кв.м.
    ЖК Мичуринский, Margarita Zenova Margarita Zenova Спальня в стиле минимализм
    ЖК Мичуринский, Margarita Zenova Margarita Zenova Спальня в стиле минимализм
    ЖК Мичуринский, Margarita Zenova Margarita Zenova Спальня в стиле минимализм
    +2
    ЖК Мичуринский
    Химки, Margarita Zenova Margarita Zenova Кухня в стиле лофт
    Химки, Margarita Zenova Margarita Zenova Кухня в стиле лофт
    Химки, Margarita Zenova Margarita Zenova Гостиная в стиле лофт
    +15
    Химки
    Дуплекс, Margarita Zenova Margarita Zenova Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дуплекс, Margarita Zenova Margarita Zenova Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дуплекс, Margarita Zenova Margarita Zenova Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +47
    Дуплекс
    Проект гостиной, Margarita Zenova Margarita Zenova Гостиная в стиле лофт
    Проект гостиной, Margarita Zenova Margarita Zenova Гостиная в стиле лофт
    Проект гостиной, Margarita Zenova Margarita Zenova Гостиная в стиле лофт
    +5
    Проект гостиной
    Меня зовут Маргарита Зенова. Предлагаю услуги дизайнера интерьера. Имею высшее архитектурное образование, проходила стажировку по истории искусств в Германии. Очень люблю свою профессию и считаю, что к каждому заказчику нужен индивидуальный подход. Благодаря этому каждый проект не похож на другой. При работе со мной вы получите: - Полный пакет чертежей для реализации проекта - 3D визуализации помещений - Ведомости всей мебели и отделочных материалов - Помощь в комплектации объекта - Авторский надзор - Подбор строительной бригады С удовольствием отвечу и проконсультирую по всем вашим вопросам. Почему заказчики выбирают меня: 1. Я нацелена на результат и заинтересована в полной реализации объекта 2. Имею опыт работы в дизайне интерьеров более 5 лет 3. Оплата за проект разделена на несколько этапов 4. Работаю по договору 5. Создаю интерьеры для жизни, а не для красивой картинки 6. Активно веду соцсети, где вы можете следить за ходом моей работы 7. Всегда на связи
    Услуги
    Дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9163022808 mzenova.houzz.ru

    Отзыв

    timofei.nikulin
    Обращался к Рите за дизайном своей квартиры, которая сдалась в конце прошлого года. Мне было реально легко и просто работать с дизайнером) Дала множество идей как что сделать и в плане ремонта и в плане мебели, удивился что учитывала даже такие, казалось бы для меня, мелочи, как малюсенькие светильники)) Приятно) Легко было общаться, всегда на связи, помогала с выбором. Плюс подготавливала классные подробные визуализации, чтобы мне было все наглядно понятно. По итогу - ремонтом очень доволен! Рита, спасибо ещё раз!))
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Март 2019
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    potapenkov13
    Маргарита, респект Вам за проделанную работу. Вы хорошо знаете, что нужно клиенту, легко сглаживаете углы и устраняете недопонимания. Всегда на связи, всегда в хорошем настроении. Получил то, что хотел. Прекрасно выполнили работу, спасибо!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2019
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    potapenkov13
    Маргарита, респект Вам за проделанную работу. Вы хорошо знаете, что нужно клиенту, легко сглаживаете углы и устраняете недопонимания. Всегда на связи, всегда в хорошем настроении. Получил то, что хотел. Прекрасно выполнили работу, спасибо!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2019
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    Показать все отзывы – 5

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