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Мария Ничипоренко
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 31Проекты (31) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в Долгопрудном, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Кухня в классическом стиле
    Квартира в Долгопрудном, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Кухня в классическом стиле
    Квартира в Долгопрудном, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Кухня в классическом стиле
    +25
    Квартира в Долгопрудном
    Квартира в Лыткарино, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Лыткарино, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Кухня в скандинавском стиле
    Квартира в Лыткарино, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Маленькие кухни
    +34
    Квартира в Лыткарино
    ЖК Дисквавери, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Маленькие спальни
    ЖК Дисквавери, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Маленькие спальни
    ЖК Дисквавери, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Маленькие спальни
    +36
    ЖК Дисквавери
    ЖК Западный порт, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Западный порт, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Западный порт, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко Гостиная в стиле минимализм
    +37
    ЖК Западный порт
    ЖК Город - реализация, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко
    ЖК Город - реализация, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко
    ЖК Город - реализация, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко
    +17
    ЖК Город - реализация
    ЖК Ясный реализация, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко
    ЖК Ясный реализация, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко
    ЖК Ясный реализация, Мария Ничипоренко Мария Ничипоренко
    +20
    ЖК Ясный реализация
    Показать все 31 проекты

    Главная задача - помочь клиенту создать интерьер, который станет продолжением его уникальной личности и будет учитывать его увлечения, образ жизни и требования к комфорту. Для меня дизайн проект это не просто набор красивых картинок. В первую очередь это продуманное планировочное решение, чтобы уместить все пожелания семьи в одном пространстве. Создавая дизайн проект уже знаю как и по какой стоимости строительная бригада сможет его реализовать. Где мы будем закупать мебель, материалы, сантехнику, свет. Дизайн интерьера для большинства студий заканчивается на стадии создания дизайн проекта. Для меня дизайн проект – это 01 шаг из трех основных шагов в создании Вашего интерьера. Не создаю просто красивые интерьеры. Создаю интерьеры для жизни.

    nichiporenko.md@mail.ru

    Услуги
    Авторский надзор, Комплектация и дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Проспект Вернадского
    101001 Москва, Россия
    Россия
    +7-9268916992 instagram.com/arch_design_mdn

    Отзыв

    Анна Стрельникова Анна Стрельникова
    Мария, Вы - профессионал своего дела! Выслушала наше мнение, предложила свои идеи, до которых мы сами не догадались и от которых остались в восторге!) Проект выполнен был вовремя, не приходилось волноваться, т.к. Мария всегда была на связи. Если во время работы мы предлагали что-то менять, не отказывалась, всегда шла на компромисс. Работа выполнена на отлично, всем довольны. В следующий наш ремонт уже знаем, к кому обратимся;-)
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2019
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    timofei.nikulin
    Затеял ремонт в квартире, и сразу стал вопрос - а как сделать так, чтобы было красиво, современно, интересно?) И с этим делом помогла Маша: избавила от мук выбора, постоянно предлагала множество разных интересных вариантов отделки, мебели, и вообще спасла от кучи ошибок, которые точно сделал бы сам. При этом всё было супер быстро!) По итогу - ремонтом очень доволен) Смело рекомендую!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2019
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    velbrother
    Спасибо больше Марии за работу! Все получилось достаточно быстро, круто и современно. Квартира небольшая однушка, но получилось максимально эффективно использовать пространство. Все, что я хотел-удалось вопротить. Первый вариант визуализации практически оказался финальным. Были небольшие изменения по плитке и цвету одной стены, но весь концепт мне понравился сразу. Приятно, что Мария всегда на связи даже после подготовки рабочей документации.
    больше 3 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2019
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    Показать все отзывы – 5

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