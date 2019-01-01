Главная задача - помочь клиенту создать интерьер, который станет продолжением его уникальной личности и будет учитывать его увлечения, образ жизни и требования к комфорту. Для меня дизайн проект это не просто набор красивых картинок. В первую очередь это продуманное планировочное решение, чтобы уместить все пожелания семьи в одном пространстве. Создавая дизайн проект уже знаю как и по какой стоимости строительная бригада сможет его реализовать. Где мы будем закупать мебель, материалы, сантехнику, свет. Дизайн интерьера для большинства студий заканчивается на стадии создания дизайн проекта. Для меня дизайн проект – это 01 шаг из трех основных шагов в создании Вашего интерьера. Не создаю просто красивые интерьеры. Создаю интерьеры для жизни.

nichiporenko.md@mail.ru