Mrs. Homes – мебельное ателье Петербурга
“Раскрываем стиль, эпоху, характер в интерьере и мебели”
Изготавливаем дизайнерскую мебель в России на производстве европейского уровня. С нами вы получаете качественную мебель класса luxe максимум за 2 месяца и гораздо дешевле, чем при размещении заказа на фабриках в Европе.Реализуем модные дизайнерские идеи, которые привозим с выставок в Милане и Париже (iSaloni, Maison&Objet), а также разрабатываем свои модели мебели. Посетите наш шоу-рум в Санкт-Петербурге, почитайте истории создания мебели – убедитесь, что дизайнерская мебель Mrs.Homes заслуживает внимания наравне с европейскими брендами.
Мы всегда ищем своё. Свой парикмахер. Свой стоматолог и педиатр. Свой любимый бренд одежды.Когда у вас в телефоне появится номер своего дизайнера мебели, который поймет и реализует ваши идеи и вкус в интерьере, то искать, где заказать дизайнерскую мебель, не будет причин.Десятки сайтов, которые продают услугу создания дизайнерской мебели на заказ, однообразны и чертовски скучны. Потому что среди сочных фотографий мебели и интерьеров не видно тех людей, с которыми надо будет работать. А ведь именно люди определяют сервис и комфорт сотрудничества.Замерщики на один раз. Дизайнеры на полставки. В Mrs.Homes вас ждет иной подход. Теплый. Интимный.Вместе мы создадим мебель, которая откроет для вас новый этап семейного комфорта с одной стороны и взорвет инстаграм с другой.
Кирилл, директор компании Mrs.Homes и идейный вдохновитель.
- Услуги
- ель
- дизайн мебели
- комплектация
- мягкая мебель
- корпусная мебель
- Диван
- Кресло
- Кровать
- меб
- Мебель на заказ
- Мебель по индивидуальным размерам
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Москва и Центральная Россия
- Адрес
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Красногвардейская пл.3Е оф.Е137
195112 Санкт-Петербург
Россия
+7-9110024949 www.mrshomes.ru
199397 г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей дом. 30, кв. 415