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Mrs.Homes
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    Mrs. Homes – мебельное ателье Петербурга

    “Раскрываем стиль, эпоху, характер в интерьере и мебели”

    Изготавливаем дизайнерскую мебель в России на производстве европейского уровня. С нами вы получаете качественную мебель класса luxe максимум за 2 месяца и гораздо дешевле, чем при размещении заказа на фабриках в Европе.Реализуем модные дизайнерские идеи, которые привозим с выставок в Милане и Париже (iSaloni, Maison&Objet), а также разрабатываем свои модели мебели. Посетите наш шоу-рум в Санкт-Петербурге, почитайте истории создания мебели – убедитесь, что дизайнерская мебель Mrs.Homes заслуживает внимания наравне с европейскими брендами.

    Мы всегда ищем своё. Свой парикмахер. Свой стоматолог и педиатр. Свой любимый бренд одежды.Когда у вас в телефоне появится номер своего дизайнера мебели, который поймет и реализует ваши идеи и вкус в интерьере, то искать, где заказать дизайнерскую мебель, не будет причин.Десятки сайтов, которые продают услугу создания дизайнерской мебели на заказ, однообразны и чертовски скучны. Потому что среди сочных фотографий мебели и интерьеров не видно тех людей, с которыми надо будет работать. А ведь именно люди определяют сервис и комфорт сотрудничества.Замерщики на один раз. Дизайнеры на полставки. В Mrs.Homes вас ждет иной подход. Теплый. Интимный.Вместе мы создадим мебель, которая откроет для вас новый этап семейного комфорта с одной стороны и взорвет инстаграм с другой.

    Кирилл, директор компании Mrs.Homes и идейный вдохновитель.



    Услуги
    • ель
    • дизайн мебели
    • комплектация
    • мягкая мебель
    • корпусная мебель
    • Диван
    • Кресло
    • Кровать
    • меб
    • Мебель на заказ
    • Мебель по индивидуальным размерам
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и Центральная Россия
    Адрес
    Красногвардейская пл.3Е оф.Е137
    195112 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9110024949 www.mrshomes.ru
    Законное владение

    199397 г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей дом. 30, кв. 415




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