Проектирую
стильные, уютные и функциональные дизайны интерьеров квартир, домов , таунхаусов , кафе и отелей. Реализованные интерьеры от строгой классики-стиль уверенных и состоявшихся людей , до современного европейского стиля- значит «сегодняшний интерьер, здесь и сейчас»! Причины заказать проект у меня:
1 Вы будете радостно возвращаться домой,
потому что я знаю как сделать интерьер
уютным и красивым.
2 У вас дома не будет валяться кучи проводов,
переходников и удлинителей, потому что я
знаю ,как расположить грамотно электрику.
3 Вам хватит полок и шкафов, потому что
пространство будет максимально
продуманно.
4 Вы сохраните свои нервы и время, вопросы по
подбору мебели, свету и отделки я беру на себя.
5 Вы сэкономите деньги и время, я знаю где
продаются качественные материалы, мебель
и многое другое!
- Услуги
- дизайн
- дизайн интерьера
- декорирование помещений
- Регионы обслуживания
- Воронеж
- Адрес
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394005 Воронеж
Россия
+7-9601009737 dizainponomareva.ru