Проектирую

стильные, уютные и функциональные дизайны интерьеров квартир, домов , таунхаусов , кафе и отелей. Реализованные интерьеры от строгой классики-стиль уверенных и состоявшихся людей , до современного европейского стиля- значит «сегодняшний интерьер, здесь и сейчас»! Причины заказать проект у меня:

1 Вы будете радостно возвращаться домой,

потому что я знаю как сделать интерьер

уютным и красивым.

2 У вас дома не будет валяться кучи проводов,

переходников и удлинителей, потому что я

знаю ,как расположить грамотно электрику.

3 Вам хватит полок и шкафов, потому что

пространство будет максимально

продуманно.

4 Вы сохраните свои нервы и время, вопросы по

подбору мебели, свету и отделки я беру на себя.

5 Вы сэкономите деньги и время, я знаю где

продаются качественные материалы, мебель

и многое другое!