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Дизайнер интерьера Пономарева Анна
Дизайнеры интерьера Воронеж
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кватира в современном стиле, Дизайнер интерьера Пономарева Анна Дизайнер интерьера Пономарева Анна Маленькие кухни МДФ Серый
    Кватира в современном стиле, Дизайнер интерьера Пономарева Анна Дизайнер интерьера Пономарева Анна Встроенные кухни Мрамор Зеленый
    Кватира в современном стиле, Дизайнер интерьера Пономарева Анна Дизайнер интерьера Пономарева Анна Встроенные кухни Твердая древесина Эффект древесины
    +4
    Кватира в современном стиле

    Проектирую
    стильные, уютные и функциональные дизайны интерьеров квартир, домов , таунхаусов , кафе и отелей. Реализованные интерьеры от строгой классики-стиль уверенных и состоявшихся людей , до современного европейского стиля- значит «сегодняшний интерьер, здесь и сейчас»! Причины заказать проект у меня:

    1 Вы будете радостно возвращаться домой,

    потому что я знаю как сделать интерьер

    уютным и красивым.

    2 У вас дома не будет валяться кучи проводов,

    переходников и удлинителей, потому что я

    знаю ,как расположить грамотно электрику.

    3 Вам хватит полок и шкафов, потому что

    пространство будет максимально

    продуманно.

    4 Вы сохраните свои нервы и время, вопросы по

    подбору мебели, свету и отделки я беру на себя.

    5 Вы сэкономите деньги и время, я знаю где

    продаются качественные материалы, мебель

    и многое другое!

    Услуги
    • дизайн
    • дизайн интерьера
    • декорирование помещений
    Регионы обслуживания
    Воронеж
    Адрес
    394005 Воронеж
    Россия
    +7-9601009737 dizainponomareva.ru
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