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GREENS архитектурно-ландшафтное бюро
Ландшафтные архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ПОЛЕТ ШМЕЛЯ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    ПОЛЕТ ШМЕЛЯ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    ПОЛЕТ ШМЕЛЯ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    +16
    ПОЛЕТ ШМЕЛЯ
    СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    +42
    СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ
    ЖИТЬ СВОБОДНО, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    ЖИТЬ СВОБОДНО, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    ЖИТЬ СВОБОДНО, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    +19
    ЖИТЬ СВОБОДНО
    HI-TECH на обломках мегалитового комплекса, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в скандинавском стиле
    HI-TECH на обломках мегалитового комплекса, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в скандинавском стиле
    HI-TECH на обломках мегалитового комплекса, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в скандинавском стиле
    +19
    HI-TECH на обломках мегалитового комплекса
    ШЕРВУДСКЙ ЛЕС, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в скандинавском стиле
    ШЕРВУДСКЙ ЛЕС, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в скандинавском стиле
    ШЕРВУДСКЙ ЛЕС, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в скандинавском стиле
    +17
    ШЕРВУДСКЙ ЛЕС
    ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ, GREENS архитектурно-ландшафтное бюро GREENS архитектурно-ландшафтное бюро Сад в классическом стиле
    +24
    ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
    Показать все 8 проекты

    Архитектурно-ландшафтное бюро GREENS существляет все виды работ по
    ландшафтному проектированию, благоустройству и озеленению ландшафтной среды. Наши специалисты обладают квалификацией и опытом, позволяющими вести объекты любой степени сложности.

     14 ЛЕТ ОПЫТА И ЛЮБВИ В СОЗДАНИИ САДОВ.

    Основным конкурентным преимуществом нашего подхода мы считаем синтез
    базовой академической «старой школы» с высокими стандартами современного дизайна среды. За годы работы мы накопили обширный опыт создания самых разнообразных проектов, - от небольших камерных участков до загородных жилых комплексов luxury класса. Наши специалисты обладают квалификацией и опытом, позволяющими вести объекты любой степени сложности. 

    GREENS архитектурно-ландшафтное бюро принимает активное участие в культурных и образовательных проектах: разработке концепции и закладке уникального культурно-просветительского парка Библейский Сад; чтении авторских лекций; международных фестивалях, выставках и конкурсах по ландшафтной архитектуре.

     Мы всегда готовы к сотрудничеству с теми, кто ценит современный подход, качество и хороший вкус.

    Услуги
    • сады на крыше
    • огражденный сад.
    • освещение в саду
    • жизнь на открытом воздухе
    • садоводство
    • уход за газоном
    • ландшафтный дизайн
    • рулонный газон
    • газонная трава
    • альпийская горка
    • садовые дома
    • мощение
    • б
    • озеленение
    • благоустройство
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Петергофское шоссе, 51
    198206 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129204798 greens.spb.ru
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