Архитектурно-ландшафтное бюро GREENS существляет все виды работ по
ландшафтному проектированию, благоустройству и озеленению ландшафтной среды. Наши специалисты обладают квалификацией и опытом, позволяющими вести объекты любой степени сложности.
14 ЛЕТ ОПЫТА И ЛЮБВИ В СОЗДАНИИ САДОВ.
Основным конкурентным преимуществом нашего подхода мы считаем синтез
базовой академической «старой школы» с высокими стандартами современного дизайна среды. За годы работы мы накопили обширный опыт создания самых разнообразных проектов, - от небольших камерных участков до загородных жилых комплексов luxury класса. Наши специалисты обладают квалификацией и опытом, позволяющими вести объекты любой степени сложности.
GREENS архитектурно-ландшафтное бюро принимает активное участие в культурных и образовательных проектах: разработке концепции и закладке уникального культурно-просветительского парка Библейский Сад; чтении авторских лекций; международных фестивалях, выставках и конкурсах по ландшафтной архитектуре.
Мы всегда готовы к сотрудничеству с теми, кто ценит современный подход, качество и хороший вкус.
- Услуги
- сады на крыше
- огражденный сад.
- освещение в саду
- жизнь на открытом воздухе
- садоводство
- уход за газоном
- ландшафтный дизайн
- рулонный газон
- газонная трава
- альпийская горка
- садовые дома
- мощение
- б
- озеленение
- благоустройство
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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Петергофское шоссе, 51
198206 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129204798 greens.spb.ru