Архитектурно-ландшафтное бюро GREENS существляет все виды работ по

ландшафтному проектированию, благоустройству и озеленению ландшафтной среды. Наши специалисты обладают квалификацией и опытом, позволяющими вести объекты любой степени сложности.

14 ЛЕТ ОПЫТА И ЛЮБВИ В СОЗДАНИИ САДОВ.

Основным конкурентным преимуществом нашего подхода мы считаем синтез

базовой академической «старой школы» с высокими стандартами современного дизайна среды. За годы работы мы накопили обширный опыт создания самых разнообразных проектов, - от небольших камерных участков до загородных жилых комплексов luxury класса. Наши специалисты обладают квалификацией и опытом, позволяющими вести объекты любой степени сложности.

GREENS архитектурно-ландшафтное бюро принимает активное участие в культурных и образовательных проектах: разработке концепции и закладке уникального культурно-просветительского парка Библейский Сад; чтении авторских лекций; международных фестивалях, выставках и конкурсах по ландшафтной архитектуре.

Мы всегда готовы к сотрудничеству с теми, кто ценит современный подход, качество и хороший вкус.