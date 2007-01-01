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Ольга Кулекина – New Interior
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира на Каменноостровском проспекте для галеристки, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Квартира на Каменноостровском проспекте для галеристки, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Кухня в скандинавском стиле
    Квартира на Каменноостровском проспекте для галеристки, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Ванная комната в скандинавском стиле
    +29
    Квартира на Каменноостровском проспекте для галеристки
    Квартира с террасой «Черное золото», Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Спальня в классическом стиле
    Квартира с террасой «Черное золото», Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Спальня в классическом стиле
    Квартира с террасой «Черное золото», Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Спальня в классическом стиле
    +28
    Квартира с террасой «Черное золото»
    «Белоснежная Москва» - квартира на Красной Пресне - 131,3 м², Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Гардеробная в классическом стиле
    «Белоснежная Москва» - квартира на Красной Пресне - 131,3 м², Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    «Белоснежная Москва» - квартира на Красной Пресне - 131,3 м², Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Ванная в классическом стиле
    +23
    «Белоснежная Москва» - квартира на Красной Пресне - 131,3 м²
    Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле Желтый
    Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле Желтый
    Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле Желтый
    +30
    Квартира на Петроградке в колониальном стиле
    Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» - 235 м² , Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» - 235 м² , Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» - 235 м² , Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +32
    Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» - 235 м²
    Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
    Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
    Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +35
    Honka, загородный дом для семьи из 6 человек
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    О нас

    Бюро дизайна и архитектуры Ольги Кулекиной - «New Interior» было создано в 2007 году при участии группы архитекторов, работавших в крупных проектных организациях, имеющих большой опыт проектирования и строительства, в  выполнении частных заказов на проектирование загородных домов, разработке интерьеров квартир, загородных домов, офисов, магазинов и ресторанов. Используя богатый опыт проектирования и реализации различных объектов, сотрудники бюро «New Interior» могут оказать вам полный спектр информационно - маркетинговых, консультационных, проектных и инжиниринговых услуг, необходимых для реализации проекта, оказать необходимую помощь, начиная с момента приобретения объектов недвижимости и до момента сдачи "под ключ".

    Услуги
    Разработка дизайн-проекта интерьера. Подбор отделочных материалов. Авторский надзор за строительством и ремонтом.
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • другие регионы по согласованию.
    Награды компании
    Pinwin – победитель в номинации лучшая терраса, 2014Pinwin – победитель в номинации тепло в доме, 2013Interia Awards 2012 – номинация за лучший интерьер квартиры площадью до 150 квадратный метров.
    Адрес
    ул. Подрезова, д.5
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123352017 new-in.ru

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