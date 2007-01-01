О нас

Бюро дизайна и архитектуры Ольги Кулекиной - «New Interior» было создано в 2007 году при участии группы архитекторов, работавших в крупных проектных организациях, имеющих большой опыт проектирования и строительства, в выполнении частных заказов на проектирование загородных домов, разработке интерьеров квартир, загородных домов, офисов, магазинов и ресторанов. Используя богатый опыт проектирования и реализации различных объектов, сотрудники бюро «New Interior» могут оказать вам полный спектр информационно - маркетинговых, консультационных, проектных и инжиниринговых услуг, необходимых для реализации проекта, оказать необходимую помощь, начиная с момента приобретения объектов недвижимости и до момента сдачи "под ключ".