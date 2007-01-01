О нас
Бюро дизайна и архитектуры Ольги Кулекиной - «New Interior» было создано в 2007 году при участии группы архитекторов, работавших в крупных проектных организациях, имеющих большой опыт проектирования и строительства, в выполнении частных заказов на проектирование загородных домов, разработке интерьеров квартир, загородных домов, офисов, магазинов и ресторанов. Используя богатый опыт проектирования и реализации различных объектов, сотрудники бюро «New Interior» могут оказать вам полный спектр информационно - маркетинговых, консультационных, проектных и инжиниринговых услуг, необходимых для реализации проекта, оказать необходимую помощь, начиная с момента приобретения объектов недвижимости и до момента сдачи "под ключ".
- Услуги
- Разработка дизайн-проекта интерьера. Подбор отделочных материалов. Авторский надзор за строительством и ремонтом.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- другие регионы по согласованию.
- Награды компании
- Pinwin – победитель в номинации
лучшая терраса, 2014Pinwin – победитель в номинации
тепло в доме, 2013Interia Awards 2012 – номинация за лучший интерьер квартиры площадью до 150 квадратный метров.
- Адрес
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ул. Подрезова, д.5
197198 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123352017 new-in.ru