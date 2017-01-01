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Дизайнер Ольга Погорелова
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в Берлине, Дизайнер Ольга Погорелова Дизайнер Ольга Погорелова Гостиная в стиле минимализм Камень Бежевый
    Квартира в Берлине, Дизайнер Ольга Погорелова Дизайнер Ольга Погорелова Гостиная в стиле минимализм Стекло Бежевый
    Квартира в Берлине, Дизайнер Ольга Погорелова Дизайнер Ольга Погорелова Гостиная в стиле минимализм Камень Бежевый
    +5
    Квартира в Берлине
    Квартира на Садовнической , Дизайнер Ольга Погорелова Дизайнер Ольга Погорелова Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира на Садовнической , Дизайнер Ольга Погорелова Дизайнер Ольга Погорелова Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира на Садовнической , Дизайнер Ольга Погорелова Дизайнер Ольга Погорелова Гостиная в стиле минимализм
    +20
    Квартира на Садовнической

    Дизайн - это отражение внутреннего мира человека. Архитектор непросто создает пространство для жизни. Его задача - воплощение мыслей заказчика в гармоничное объемное решение. Мир стремительно меняется и  интерьер должен быть не просто красив, он должен проходить острой иглой через время и моду. Чтобы разработать и воплотить такой проект нужны образование, опыт и творческое мышление.

    Я получила архитектурное образование в БГТУ им. В.Г. Шухова. Получив диплом, занималась ребрендингом отделений банка в архитектурной студии Белгорода. После переезда в Москву основной деятельностью стала разработка жилых и общественных интерьеров. Которыми занимаюсь уже около 8-ми лет. За это время я выделила для себя три правила: дизайн должен быть функционален, решения должны быть продуманы в части исполнения, интерьер должен отвечать требованиям эстетики. Работа в разных стилях, осложняется необходимостью определить особенности каждого заказчика, чтобы сделать интерьер индивидуальным. Проекты отличаются размерами бюджета и площади, но каждый из них для меня важен и интересен. Дизайн - это процесс организации пространства, это возможность сделать мир прекраснее.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва, Санкт-Петербург и Белгород.
    Награды компании
    Финалист PINWIN 2017, постоянный участник передачи Art-Lab на телеканале Твой дом.
    Адрес
    Москва Москва
    Россия
    +7-9852791307 olga-pogorelova.ru
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