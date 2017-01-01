Дизайн - это отражение внутреннего мира человека. Архитектор непросто создает пространство для жизни. Его задача - воплощение мыслей заказчика в гармоничное объемное решение. Мир стремительно меняется и интерьер должен быть не просто красив, он должен проходить острой иглой через время и моду. Чтобы разработать и воплотить такой проект нужны образование, опыт и творческое мышление.

Я получила архитектурное образование в БГТУ им. В.Г. Шухова. Получив диплом, занималась ребрендингом отделений банка в архитектурной студии Белгорода. После переезда в Москву основной деятельностью стала разработка жилых и общественных интерьеров. Которыми занимаюсь уже около 8-ми лет. За это время я выделила для себя три правила: дизайн должен быть функционален, решения должны быть продуманы в части исполнения, интерьер должен отвечать требованиям эстетики. Работа в разных стилях, осложняется необходимостью определить особенности каждого заказчика, чтобы сделать интерьер индивидуальным. Проекты отличаются размерами бюджета и площади, но каждый из них для меня важен и интересен. Дизайн - это процесс организации пространства, это возможность сделать мир прекраснее.