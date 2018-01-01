КТО МЫ?

Лаборатория молодых мастеров и инженеров-конструкторов.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Предметы интерьера изметалла, стекла и дерева на заказ для ресторана, бара, магазина, офиса, шоурума, квартиры и дома.



ПОЧЕМУ МЫ?

Каждый объект мы предварительно проектируем с инженерами- конструкторами, оптимизируя конструктив и стоимость. Проверяем каждый элемент на устойчивость и надежность.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТАКИЕ УСЛУГИ:

— 360 by Plan B

— Инженерное проектирование 2D и 3D

— 3D печать



С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ?

С ведущими дизайнерами страны и частными заказчиками



НАШИ ЦЕЛИ?

- Облегчить клиентам процесс реализации объектов

- Помочь в воплощении в жизнь невероятных идей/ конструкций

- Демонстрировать все возможности нашей опытной, молодой и горящей делом команды