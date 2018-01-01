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Plan B Lab – Изготовление предметов интерьера на заказ.
Дизайнеры интерьера Kiev
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Проекты

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    • "HUB 4.0", Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Офисные помещения и магазины Металл
    "HUB 4.0", Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Офисные помещения и магазины Дерево
    "HUB 4.0", Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Офисные помещения и магазины Фанера
    "HUB 4.0"
    "MANU" РЕСТОРАН , 2018 (by Plan B), Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Столовая комнатаАксессуары и декор Металл Эффект древесины
    "MANU" РЕСТОРАН , 2018 (by Plan B), Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Столовая комнатаАксессуары и декор Металл Многоцветный
    "MANU" РЕСТОРАН , 2018 (by Plan B), Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Натуральное волокно Многоцветный
    "MANU" РЕСТОРАН , 2018 (by Plan B)
    "MADISON" САЛОН БАР, 2018 (by Plan B), Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. СпаМебель Медь / Бронза / Латунь Янтарный / Золотой
    "MADISON" САЛОН БАР, 2018 (by Plan B), Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Офисные помещения и магазины Медь / Бронза / Латунь
    "MADISON" САЛОН БАР, 2018 (by Plan B)
    "VINZER" ГЛАВНЫЙ ОФИС, 2017, Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Офисные помещения и магазины Металл
    "VINZER" ГЛАВНЫЙ ОФИС, 2017, Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Plan B Lab - Изготовление предметов интерьера на заказ. Офисные помещения и магазины Металл
    "VINZER" ГЛАВНЫЙ ОФИС, 2017

    КТО МЫ?
    Лаборатория молодых мастеров и инженеров-конструкторов.

    ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
    Предметы интерьера изметалла, стекла и дерева на заказ для ресторана, бара, магазина, офиса, шоурума, квартиры и дома.

    ПОЧЕМУ МЫ?
    Каждый объект мы предварительно проектируем с инженерами- конструкторами, оптимизируя конструктив и стоимость. Проверяем каждый элемент на устойчивость и надежность.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТАКИЕ УСЛУГИ:
    — 360 by Plan B 
    — Инженерное проектирование 2D и 3D 
    — 3D печать

    С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ?
    С ведущими дизайнерами страны и частными заказчиками

    НАШИ ЦЕЛИ?
    - Облегчить клиентам процесс реализации объектов
    - Помочь в воплощении в жизнь невероятных идей/ конструкций
    - Демонстрировать все возможности нашей опытной, молодой и горящей делом команды

    Услуги
    • Изготовление столов
    • Изготовление барных стоек
    • Изготовление мебели
    • Изготовление ламп и люстр
    • Производство шкафов
    • тумб и винных дроверов
    • Проектирование предметов интерьера и сложных конструкций
    • Производство кроватей
    • изголовья и прикроватных тумб
    • Производство мебели из металла
    • дерева и стекла
    • Изготовление межкомнатных перегородок
    • Производство перегородок для офиса
    • Изготовление раздвижных перегородок и дверей
    • Изготовление мебели на заказ
    • Производство мебели на заказ
    • Производство предметов интерьера на заказ
    • дизайнеры
    • Показать все 18 услуги
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Европа
    • Россия
    • Киев
    • Kiev
    Награды компании
    Home Design II Место – Частная квартира, Design Interior Лучший офис года
    Адрес
    01011 Kiev
    Украина
    +380-730904852 pb-lab.com.ua
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