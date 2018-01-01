КТО МЫ?
Лаборатория молодых мастеров и инженеров-конструкторов.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Предметы интерьера изметалла, стекла и дерева на заказ для ресторана, бара, магазина, офиса, шоурума, квартиры и дома.
ПОЧЕМУ МЫ?
Каждый объект мы предварительно проектируем с инженерами- конструкторами, оптимизируя конструктив и стоимость. Проверяем каждый элемент на устойчивость и надежность.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТАКИЕ УСЛУГИ:
— 360 by Plan B
— Инженерное проектирование 2D и 3D
— 3D печать
С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ?
С ведущими дизайнерами страны и частными заказчиками
НАШИ ЦЕЛИ?
- Облегчить клиентам процесс реализации объектов
- Помочь в воплощении в жизнь невероятных идей/ конструкций
- Демонстрировать все возможности нашей опытной, молодой и горящей делом команды
- Услуги
- Изготовление столов
- Изготовление барных стоек
- Изготовление мебели
- Изготовление ламп и люстр
- Производство шкафов
- тумб и винных дроверов
- Проектирование предметов интерьера и сложных конструкций
- Производство кроватей
- изголовья и прикроватных тумб
- Производство мебели из металла
- дерева и стекла
- Изготовление межкомнатных перегородок
- Производство перегородок для офиса
- Изготовление раздвижных перегородок и дверей
- Изготовление мебели на заказ
- Производство мебели на заказ
- Производство предметов интерьера на заказ
- дизайнеры
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- Регионы обслуживания
- Украина
- Европа
- Россия
- Киев
- Kiev
- Награды компании
- Home Design
II Место – Частная квартира, Design Interior
Лучший офис года
- Адрес
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01011 Kiev
Украина
+380-730904852 pb-lab.com.ua