Студия Евгении Лыкасовой - это команда, которая создает красивые, гармоничные и комфортные интерьеры, наполняет их характером, теплом и уютом так, чтобы они отражали индивидуальность и мечты своих хозяев. Мы работаем с интерьером от начала и до полной реализации, тщательно прорабатываем детали, находим нестандартные решения и воплощаем задуманное.

Почему мы?

Все процессы в нашей команде отточены до мелочей, каждый сотрудник отвечает за конкретный объем работ.

Мы работаем над небольшим количеством проектов одновременно, чтобы иметь возможность погрузиться в проект, выполнить его качественно и с душой.

Мы прорабатываем каждую, даже самую маленькую, деталь и конструкцию в интерьере, изучаем новые возможности и применяем их на наших проектах.

Мы в регулярно посещаем международные выставки, такие как iSaloni в Милане и др., чтобы быть в курсе последних тенденций в сфере дизайна и современных технологий.

Мы постоянно развиваемся и совершенствуемся, посещая различные фабрики, семинары и мастер-классы.

Мы внимательно следим за ходом проекта с первых эскизов и до расстановки декора, выезжаем на стройки, подбор отделочных материалов и мебели, контролируем сметы и общаемся с подрядчиками.

Мы придерживаемся своего стиля.

Если вам понравились наши интерьеры, будьте уверены в том, что ваш интерьер мы выполним со свойственным нам характером и стилем.