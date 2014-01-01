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J.Lykasova
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • CONCEPT DARK, J.Lykasova J.Lykasova Кухня в средиземноморском стиле
    CONCEPT DARK, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в стиле минимализм
    CONCEPT DARK, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в скандинавском стиле
    +10
    CONCEPT DARK
    LIME , J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в средиземноморском стиле
    LIME , J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в стиле минимализм
    LIME , J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в стиле минимализм
    +9
    LIME
    RUSTY MOSS, J.Lykasova J.Lykasova ГостинаяДиваны и кресла
    RUSTY MOSS, J.Lykasova J.Lykasova Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    RUSTY MOSS, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в классическом стиле
    +4
    RUSTY MOSS
    EVENING, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в стиле минимализм
    EVENING, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в стиле модерн
    EVENING, J.Lykasova J.Lykasova Маленькие спальни
    +9
    EVENING
    GOLDFISH, J.Lykasova J.Lykasova Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле Серый
    GOLDFISH, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в средиземноморском стиле Серый
    GOLDFISH, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в средиземноморском стиле Серый
    +9
    GOLDFISH
    GEOMETRY, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в стиле лофт Дерево Коричневый
    GEOMETRY, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    GEOMETRY, J.Lykasova J.Lykasova Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    +13
    GEOMETRY
    Показать все 11 проекты

    Студия Евгении Лыкасовой - это команда, которая создает красивые, гармоничные и комфортные интерьеры, наполняет их характером, теплом и уютом так, чтобы они отражали индивидуальность и мечты своих хозяев. Мы работаем с интерьером от начала и до полной реализации, тщательно прорабатываем детали, находим нестандартные решения и воплощаем задуманное.

     Почему мы? 

    Все процессы в нашей команде отточены до мелочей, каждый сотрудник отвечает за конкретный объем работ. 

    Мы работаем над небольшим количеством проектов одновременно, чтобы иметь возможность погрузиться в проект, выполнить его качественно и с душой. 

    Мы прорабатываем каждую, даже самую маленькую, деталь и конструкцию в интерьере, изучаем новые возможности и применяем их на наших проектах. 

    Мы в регулярно посещаем международные выставки, такие как iSaloni в Милане и др., чтобы быть в курсе последних тенденций в сфере  дизайна и современных технологий. 

    Мы постоянно развиваемся и совершенствуемся, посещая различные фабрики, семинары и мастер-классы.  

    Мы внимательно следим за ходом проекта с первых эскизов и до расстановки декора, выезжаем на стройки, подбор отделочных материалов и мебели, контролируем сметы и общаемся с подрядчиками.

    Мы придерживаемся своего стиля. 

    Если вам понравились наши интерьеры, будьте уверены в том, что ваш интерьер мы выполним со свойственным нам характером и стилем.

    Услуги
    • Проектирование
    • Авторское сопровождение
    • перепланировка
    • обмерные работы
    • варианты планировки
    • отка концепции интерьера
    • план реконструкции
    • план расстановки мебели
    • электротехнический план
    • сантехнический план
    • план потолка
    • развёртки стен
    • чертежи деталей интерьера
    • ведомость материалов
    • разраб
    • Авторский надзор
    • чертежи
    • визуализация
    • создание 3D дизайн-проектов
    • контроль ремонтно-строительных работ
    • ор отделочных материалов
    • подб
    • подбор мебели
    • подбор аксессуаров
    • детализация проекта
    • проектные работы
    • чертежи мебели
    • проектная документация
    • designб
    • design
    • projection
    • graphics
    • engineering
    • author supportб
    • selection of materialsб
    • equipmentб
    • drawing designб
    • layoutб
    • layout
    • scheme
    • equipment
    • selection of materials
    • ceiling plan
    • wall plan
    • floor plan
    • furniture design
    • project development
    • project detailing
    • 3d visualization
    • project estimate
    • engineering design
    • Показать все 51 услуги
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • Россия
    • Европа
    • Канада
    • Минск
    Награды компании
    • 2018 год- премия CENTRSVET
    • 2016 год- Pin Win 1-е место в номинации Лучший дизайн спальни
    • 2014 год- Pin Win 3-е место в номинации Открытие 2014
    • 2014 год- Водховец 3-е место в номинации Межкомнатные двери Волховец- открытие 2014
    Адрес
    Ул.Сурганова 61,
    220100 Минск
    Беларусь
    +7-9150697733 lykasova.com
    Законное владение

    ООО «Джей Лыкасова»

    Республика Беларусь, г. Минск, Ул.Сурганова 61, оф.47, инд. 220100

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