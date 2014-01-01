Студия Евгении Лыкасовой - это команда, которая создает красивые, гармоничные и комфортные интерьеры, наполняет их характером, теплом и уютом так, чтобы они отражали индивидуальность и мечты своих хозяев. Мы работаем с интерьером от начала и до полной реализации, тщательно прорабатываем детали, находим нестандартные решения и воплощаем задуманное.
Почему мы?
Все процессы в нашей команде отточены до мелочей, каждый сотрудник отвечает за конкретный объем работ.
Мы работаем над небольшим количеством проектов одновременно, чтобы иметь возможность погрузиться в проект, выполнить его качественно и с душой.
Мы прорабатываем каждую, даже самую маленькую, деталь и конструкцию в интерьере, изучаем новые возможности и применяем их на наших проектах.
Мы в регулярно посещаем международные выставки, такие как iSaloni в Милане и др., чтобы быть в курсе последних тенденций в сфере дизайна и современных технологий.
Мы постоянно развиваемся и совершенствуемся, посещая различные фабрики, семинары и мастер-классы.
Мы внимательно следим за ходом проекта с первых эскизов и до расстановки декора, выезжаем на стройки, подбор отделочных материалов и мебели, контролируем сметы и общаемся с подрядчиками.
Мы придерживаемся своего стиля.
Если вам понравились наши интерьеры, будьте уверены в том, что ваш интерьер мы выполним со свойственным нам характером и стилем.
- Услуги
- Проектирование
- Авторское сопровождение
- перепланировка
- обмерные работы
- варианты планировки
- отка концепции интерьера
- план реконструкции
- план расстановки мебели
- электротехнический план
- сантехнический план
- план потолка
- развёртки стен
- чертежи деталей интерьера
- ведомость материалов
- разраб
- Авторский надзор
- чертежи
- визуализация
- создание 3D дизайн-проектов
- контроль ремонтно-строительных работ
- ор отделочных материалов
- подб
- подбор мебели
- подбор аксессуаров
- детализация проекта
- проектные работы
- чертежи мебели
- проектная документация
- designб
- design
- projection
- graphics
- engineering
- author supportб
- selection of materialsб
- equipmentб
- drawing designб
- layoutб
- layout
- scheme
- equipment
- selection of materials
- ceiling plan
- wall plan
- floor plan
- furniture design
- project development
- project detailing
- 3d visualization
- project estimate
- engineering design
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- Регионы обслуживания
- Беларусь
- Россия
- Европа
- Канада
- Минск
- Награды компании
- 2018 год- премия CENTRSVET
- 2016 год- Pin Win 1-е место в номинации
Лучший дизайн спальни
- 2014 год- Pin Win 3-е место в номинации
Открытие 2014
- 2014 год- Водховец 3-е место в номинации
Межкомнатные двери Волховец- открытие 2014
- Адрес
-
Ул.Сурганова 61,
220100 Минск
Беларусь
+7-9150697733 lykasova.com
ООО «Джей Лыкасова»
Республика Беларусь, г. Минск, Ул.Сурганова 61, оф.47, инд. 220100