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Fine Floor
Напольное покрытие Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
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Проекты

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    Fine Floor Wood, Fine Floor Fine Floor
    Fine Floor Wood, Fine Floor Fine Floor
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    Fine Floor Wood

    Компания Fine Floor стала в своем роде пионером по поставке европейских кварц-виниловых покрытий на рынок России. Вот уже 11 лет мы совершенствуем ассортимент, улучшаем качество продукции, расширяем области применения материала. 

    Наша ценность - наши люди! Мы команда, и работаем над собой изо дня в день, развивая собственный профессионализм! Наша задача - сделать наш продукт совершенным и доступным для каждого! Наши цели - адаптировать лучшие качества нашей продукции для вас. Наша миссия - заряжать вас положительными эмоциями от повседневной эксплуатации наших покрытий.

    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Коломяжский проспект, 10Э
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9111256330 finefloor.ru

    Отзыв

    P K
    Собеседование в эту которую это песни. Судите сами, что там , если в мелочах договорённости не соблюдают.Рословицкая Н. С . Опоздала на встречу, не извинилась. Я хотел задать пару уточняющих вопросов, эта дама с порога стала меня отчитывать за "этикет".видать, корона жмет. Наймите hr, если у вас ком. Директора не смыслят в переговорах. Это мое время, а вы его воруете, это неуважение ко мне
    10 месяцев назад
    Павел Киселев
    Хорошее место. Коворкиг удобный.
    11 месяцев назад
    Паша Киселев
    Молодцы
    почти 6 лет назад
    Показать все отзывы – 7
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