Компания Fine Floor стала в своем роде пионером по поставке европейских кварц-виниловых покрытий на рынок России. Вот уже 11 лет мы совершенствуем ассортимент, улучшаем качество продукции, расширяем области применения материала.

Наша ценность - наши люди! Мы команда, и работаем над собой изо дня в день, развивая собственный профессионализм! Наша задача - сделать наш продукт совершенным и доступным для каждого! Наши цели - адаптировать лучшие качества нашей продукции для вас. Наша миссия - заряжать вас положительными эмоциями от повседневной эксплуатации наших покрытий.