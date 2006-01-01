Наша Лаборатория, созданная в 2006 году, включает в себя Агентство недвижимости, Дизайн-бюро и Галерею современного искусства.

Мы постоянно находимся в поиске всего самого нового и интересного для наших друзей и клиентов. Для каждого клиента наша Лаборатория предлагает то особенное, что соответствует его образу жизни, учитывая его местонахождение, предпочтения и увлечения. Обратившись в нашу Лабораторию вы пользуетесь нашими услугами и платите нам только при успешном завершении сделки. Мы проводим исследование рынка исходя из Ваших пожеланий и только лично изучив объект,мы предлагаем его вам. Вы всегда получите дружеский совет от нас в отношении инвестиционной привлекательности, ремонта, дизайна, а также возможностей дальнейшего использования объекта.

Цель деятельности дизайн-студии PropertyLab+art - поиск, изучение и соединение всего самого интересного в архитектуре, дизайне и искусстве и использование полученного материала в создании новых проектов. Многолетние партнерские отношения основателей компании со многими известными архитекторами, дизайнерами и художниками – основа успеха профессиональной дизайн-студии PropertyLab+art.