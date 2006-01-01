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PropertyLab+art
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ​Возрождение квартиры на Патриарших, PropertyLab+art PropertyLab+art ГостинаяАксессуары и декорации Кирпичи Многоцветный
    ​Возрождение квартиры на Патриарших, PropertyLab+art PropertyLab+art КухняКухонная мебель Кирпичи Многоцветный
    ​Возрождение квартиры на Патриарших, PropertyLab+art PropertyLab+art ГостинаяОсвещение Кирпичи Многоцветный
    +11
    ​Возрождение квартиры на Патриарших
    Квартира с видом на реку, PropertyLab+art PropertyLab+art ГостинаяДиваны и кресла Мех Многоцветный
    Квартира с видом на реку, PropertyLab+art PropertyLab+art ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Многоцветный
    Квартира с видом на реку, PropertyLab+art PropertyLab+art КухняКухонная мебель Стекло Бежевый
    +7
    Квартира с видом на реку
    Дача на Истре, PropertyLab+art PropertyLab+art ГостинаяОсвещение Дерево Эффект древесины
    Дача на Истре, PropertyLab+art PropertyLab+art ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Эффект древесины
    Дача на Истре, PropertyLab+art PropertyLab+art КухняКухонная мебель Дерево Белый
    +11
    Дача на Истре
    Квартира для галериста., PropertyLab+art PropertyLab+art ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира для галериста., PropertyLab+art PropertyLab+art Произведения искусстваКартины и принты Текстиль Зеленый
    Квартира для галериста., PropertyLab+art PropertyLab+art Произведения искусстваХудожественные изделия Зеленый
    +8
    Квартира для галериста.

    Наша Лаборатория, созданная в 2006 году, включает в себя Агентство недвижимости, Дизайн-бюро и Галерею современного искусства.
    Мы постоянно находимся в поиске всего самого нового и интересного для наших друзей и клиентов. Для каждого клиента наша Лаборатория предлагает то особенное, что соответствует его образу жизни, учитывая его местонахождение, предпочтения и увлечения. Обратившись в нашу Лабораторию вы пользуетесь нашими услугами и платите нам только при успешном завершении сделки. Мы проводим исследование рынка исходя из Ваших пожеланий и только лично изучив объект,мы предлагаем его вам. Вы всегда получите дружеский совет от нас в отношении инвестиционной привлекательности, ремонта, дизайна, а также возможностей дальнейшего использования объекта.

    Цель деятельности дизайн-студии PropertyLab+art - поиск, изучение и соединение всего самого интересного в архитектуре, дизайне и искусстве и использование полученного материала в создании новых проектов. Многолетние партнерские отношения основателей компании со многими известными архитекторами, дизайнерами и художниками – основа успеха профессиональной дизайн-студии PropertyLab+art.

    Услуги
    • дизайн жилых пространств
    • дизайн загородных домов
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область.
    Награды компании
    Шорт-лист RUSSIAN PROJECT 2018
    Адрес
    Большой Козихинский 10
    123104 Москва
    Россия
    +7-9037909899 www.pla.company
    Законное владение

    Москва,Б.Козихинский пер.10-14.

    Отзыв

    zoya.fm
    Нужен был косметический ремонт в квартире + замена/перетяжка мебели.  Наталья и Дмитрий все расписали, прислали несколько вариантов, подобрали все необходимое. Осталась очень довольна результатом работы. 
    больше 3 лет назад
    Дата проекта: Март 2018
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