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Golubev бюро архитектуры и дизайна интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Николай Голубев, основатель бюро Golubev. Все сотрудники бюро дипломированные специалисты по направлению архитектура. В нашем понимании дизайн интерьера - это новый уровень жизни, который Вы видите каждый день.

    Главное преимущество бюро: мы не ограничиваем количество планировок и визуализаций. С нами Вы будете уверены, что спроектированный интерьер на 100% отвечает ожиданиям. 

    5 публикаций в SALON

    2 диплома pinwin

    124 реализованных интерьера

    Услуги
    дизайн интерьера и архитектура
    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербу́рг
    Награды компании
    • 5 публикаций в SALON
    • 2 диплома pinwin
    Адрес
    125414 Москва
    Россия
    +7-9032147130 www.golubev.space
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