Николай Голубев, основатель бюро Golubev. Все сотрудники бюро дипломированные специалисты по направлению архитектура. В нашем понимании дизайн интерьера - это новый уровень жизни, который Вы видите каждый день.

Главное преимущество бюро: мы не ограничиваем количество планировок и визуализаций. С нами Вы будете уверены, что спроектированный интерьер на 100% отвечает ожиданиям.

5 публикаций в SALON

2 диплома pinwin

124 реализованных интерьера