Николай Голубев, основатель бюро Golubev. Все сотрудники бюро дипломированные специалисты по направлению архитектура. В нашем понимании дизайн интерьера - это новый уровень жизни, который Вы видите каждый день.
Главное преимущество бюро: мы не ограничиваем количество планировок и визуализаций. С нами Вы будете уверены, что спроектированный интерьер на 100% отвечает ожиданиям.
5 публикаций в SALON
2 диплома pinwin
124 реализованных интерьера
- Услуги
- дизайн интерьера и архитектура
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербу́рг
- Награды компании
- 5 публикаций в SALON
- 2 диплома pinwin
- Адрес
-
125414 Москва
Россия
+7-9032147130 www.golubev.space