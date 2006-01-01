Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия дизайна Натали
Дизайнеры интерьера Челябинск, Россия
Обзор 75Проекты (75) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Детская интерьера спальни, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Спальня в стиле модерн
    Детская интерьера спальни
    Детская комната для мальчика, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Детские спальни
    Детская комната для мальчика, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Детские спальни
    Детская комната для мальчика
    Дизайн ванной комнаты, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Ванная в классическом стиле
    Дизайн ванной комнаты
    Дизайн спальной комнаты, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Спальня в стиле модерн
    Дизайн спальной комнаты, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Спальня в стиле модерн
    Дизайн спальной комнаты
    Дизайн балкона, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали балконы
    Дизайн балкона, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали балконы
    Дизайн балкона, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали балконы
    Дизайн балкона
    Дизайн интерьера комнаты для девочки, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Спальни для девочек
    Дизайн интерьера комнаты для девочки, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Детские спальни
    Дизайн интерьера комнаты для девочки, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Спальни для девочек
    +1
    Дизайн интерьера комнаты для девочки
    Показать все 75 проекты

    Дизайн

    интерьера в Челябинске!

    -дизайн-проектированиежилых и общественных помещений ( квартир, домов, магазинов, офисов и так далее)

    -подробнаярабочая документация (все необходимые чертежи для строителей)

    -3д-фото-реалистичное изображение всех помещений

    -подбормебельного оборудования, отделочных материалов и аксессуаров

    -ремонтныестроительные работы ( под ключ)

    -авторскийнадзор за качеством выполняемых работ.

    Мыразрабатываем дизайн интерьера от эскиза до воплощения!

    Контакты:

    Тел; 89080589495

    сайт с реализованными проектами; http://www.buchneva-design74.ru

    почта; 89080589495@mail.ru

    группа в контакте с реализованными проектами;

    https://vk.com/club91717675

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Челябинск и Челябинск, Россия
    Адрес
    4о лет Победы 29
    454001 Челябинск, Россия
    Россия
    +7-9080589495 buchneva-design74.ru

    Отзыв

    Иван Костромитин Иван Костромитин
    Наталья, доброго времени суток! Выполняли реализацию Вашего обьекта в Ньютоне по ул. Татищева 264, ( перетягивали заказчикам мягкую мебель) У Вас очень красивые проекты, - функциональные! Все продумано по цвету и эргономике. Работали в тандеме с Вашими строителями (Алексеем). Предлагаем Вам сотрудничество на постоянной основе. С нашим качеством Вы можете ознакомиться как на сайте так и в живую! Ваши заказчики будут довольны нашим качеством!
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Июнь 2020
    Редактировать

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element