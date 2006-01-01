Дизайн
интерьера в Челябинске!
-дизайн-проектированиежилых и общественных помещений ( квартир, домов, магазинов, офисов и так далее)
-подробнаярабочая документация (все необходимые чертежи для строителей)
-3д-фото-реалистичное изображение всех помещений
-подбормебельного оборудования, отделочных материалов и аксессуаров
-ремонтныестроительные работы ( под ключ)
-авторскийнадзор за качеством выполняемых работ.
Мыразрабатываем дизайн интерьера от эскиза до воплощения!
Контакты:
Тел; 89080589495
сайт с реализованными проектами; http://www.buchneva-design74.ru
почта; 89080589495@mail.ru
группа в контакте с реализованными проектами;
https://vk.com/club91717675
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Челябинск и Челябинск, Россия
- Адрес
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4о лет Победы 29
454001 Челябинск, Россия
Россия
+7-9080589495 buchneva-design74.ru