Мы работаем над тем, что окружает человека с точки зрения архитектуры.
Все проекты, выполняемые Мастерской, абсолютно индивидуальны. Независимо от масштабности поставленной задачи, мы с особым вниманием относимся к каждому проекту и стараемся дать заказчику то, что он захочет завтра.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн частных интерьеров
- ландшафтный дизайн
- дизайн коммерческих интерьеров
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород и Москва
- Адрес
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ул. Саврасова 32
603146 Нижний Новгород
Россия
+7-9200186463 elfimychev.ru