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Олег Елфимычев
Архитекторы Нижний Новгород
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ресторан на берегу Волги, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Конференц-центры в стиле кантри
    Ресторан на берегу Волги, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Конференц-центры в стиле кантри
    Ресторан на берегу Волги, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Конференц-центры в стиле кантри
    +2
    Ресторан на берегу Волги
    Коттедж под Н.Новгородом, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Дома в средиземноморском стиле
    Коттедж под Н.Новгородом, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Дома в средиземноморском стиле
    Коттедж под Н.Новгородом, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Дома в средиземноморском стиле
    +31
    Коттедж под Н.Новгородом
    Интерьер таунхауса в коттеджном посёлке «Альпийский», Олег Елфимычев Олег Елфимычев Гостиная в стиле модерн
    Интерьер таунхауса в коттеджном посёлке «Альпийский», Олег Елфимычев Олег Елфимычев Гостиная в стиле модерн
    Интерьер таунхауса в коттеджном посёлке «Альпийский», Олег Елфимычев Олег Елфимычев Гостиная в стиле модерн
    +15
    Интерьер таунхауса в коттеджном посёлке «Альпийский»
    Современный интерьер с яркими акцентами, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Фиолетовый / Лиловый
    Современный интерьер с яркими акцентами, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Зеленый
    Современный интерьер с яркими акцентами, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Фиолетовый / Лиловый
    +9
    Современный интерьер с яркими акцентами

    Мы работаем над тем, что окружает человека с точки зрения архитектуры.

    Все проекты, выполняемые Мастерской, абсолютно индивидуальны. Независимо от масштабности поставленной задачи, мы с особым вниманием относимся к каждому проекту и стараемся дать заказчику то, что он захочет завтра.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн частных интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн коммерческих интерьеров
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород и Москва
    Адрес
    ул. Саврасова 32
    603146 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9200186463 elfimychev.ru

    Отзыв

    Мэри Россия.YouTube
    Я люблю тебя Россйи Индия 💕❤️😋😋😋
    около 1 года назад

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