Мануфактура декоративных элементов «АртКонкрит» - это опытная производственная компания, занятая в сфере коммерческого и частного строительства. Мы находимся в Москве и представляем из себя творческий коллектив опытных специалистов от архитекторов и дизайнеров до рабочих.