Мануфактура декоративных элементов «АртКонкрит» - это опытная производственная компания, занятая в сфере коммерческого и частного строительства. Мы находимся в Москве и представляем из себя творческий коллектив опытных специалистов от архитекторов и дизайнеров до рабочих.
- Услуги
- фибробетон
- Архитектурный бетон
- монтаж
- реставрация
- производство фасадов
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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м. Арбатская, Малый Кисловский пер., д. 9
125009 Москва
Россия
+7-9778987566 themanufactura.ru
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г. Москва, м. Арбатская, Малый Кисловский пер., д. 9