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АртКонкрит
Плитка и камень Москва
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Проекты

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    • Подоконник, АртКонкрит АртКонкрит Стены и полПлитка
    Подоконник
    Фасад частного дома, АртКонкрит АртКонкрит балконы
    Фасад частного дома, АртКонкрит АртКонкрит Стены и пол в классическом стиле
    Фасад частного дома

    Мануфактура декоративных элементов «АртКонкрит» - это опытная производственная компания, занятая в сфере коммерческого и частного строительства. Мы находимся в Москве и представляем из себя творческий коллектив опытных специалистов от архитекторов и дизайнеров до рабочих.

    Услуги
    • фибробетон
    • Архитектурный бетон
    • монтаж
    • реставрация
    • производство фасадов
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    м. Арбатская, Малый Кисловский пер., д. 9
    125009 Москва
    Россия
    +7-9778987566 themanufactura.ru
    Законное владение

    г. Москва, м. Арбатская, Малый Кисловский пер., д. 9

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