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Light and Design
Дизайнеры по свету Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Офис VOLKSWAGEN, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис VOLKSWAGEN, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис VOLKSWAGEN, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +4
    Офис VOLKSWAGEN
    Офис Яндекс, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Яндекс, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Яндекс, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Яндекс
    Офис Мегафон, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Мегафон, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Мегафон, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Офис Мегафон
    Офис Heineken, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Heineken, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Heineken, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +1
    Офис Heineken
    Офис Mail.ru, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Mail.ru, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Mail.ru, Light and Design Light and Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +3
    Офис Mail.ru

    КОМПЛЕКС

    Необходимо осуществить предпроектный анализ, разработать концепцию  освещения, сделать дизайн проект, подобрать оборудование, сделать светорасчет, смоделировать освещение и поставить оборудование?  Light and Design имеют огромный опыт выполнения комплекса работ.

    РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ

    Еще не сделан проект освещения? Прекрасно - именно сейчас есть возможность создать систему освещения апартаментов, офиса или фасада. Это покажет вам преимущества  концептуальных решений и поможет вписаться в бюджет.

    ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

    У Вас уже есть проект. Хотите рассмотреть лучший вариант? Мы подберем светильники, создающие световой дизайн, необходимой мощности, внешнего вида с соответствующей формой светового потока, и типом монтажа.

    Дом

    Квартиры и дома

    Ландшафт

    Фасад и участок

    Бизнес

    Офисы и жилые комплексы

    С 1998 г. группа экспертов Light and Design осветила множество объектов, среди них: Heineken, Megafon, Mail.ru, Yandex,  Volkswagen,  Discovery, Align, SNS, Новое радио, Megalabs, Kaspersky, Bacardi, Audi, Emerson, RTS, Yota и многие другие. Каждому клиенту мы оказываем индивидуальные услуги

    Услуги
    • Предпроектный анализ
    • Разработка концепции освещения и дизайн проекта
    • светасчет
    • Моделирование освещения
    • поставка осветительного оборудования
    • ор
    • Подбор оборудования
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Новокузнецк
    • Екатеринбург
    Адрес
    115114 Москва
    Россия
    +7-4959136830 www.ldproject.ru
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