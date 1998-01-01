КОМПЛЕКС

Необходимо осуществить предпроектный анализ, разработать концепцию освещения, сделать дизайн проект, подобрать оборудование, сделать светорасчет, смоделировать освещение и поставить оборудование? Light and Design имеют огромный опыт выполнения комплекса работ.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ

Еще не сделан проект освещения? Прекрасно - именно сейчас есть возможность создать систему освещения апартаментов, офиса или фасада. Это покажет вам преимущества концептуальных решений и поможет вписаться в бюджет.

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

У Вас уже есть проект. Хотите рассмотреть лучший вариант? Мы подберем светильники, создающие световой дизайн, необходимой мощности, внешнего вида с соответствующей формой светового потока, и типом монтажа.

Дом

Квартиры и дома

Ландшафт

Фасад и участок

Бизнес

Офисы и жилые комплексы

С 1998 г. группа экспертов Light and Design осветила множество объектов, среди них: Heineken, Megafon, Mail.ru, Yandex, Volkswagen, Discovery, Align, SNS, Новое радио, Megalabs, Kaspersky, Bacardi, Audi, Emerson, RTS, Yota и многие другие. Каждому клиенту мы оказываем индивидуальные услуги