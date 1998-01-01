КОМПЛЕКС
Необходимо осуществить предпроектный анализ, разработать концепцию освещения, сделать дизайн проект, подобрать оборудование, сделать светорасчет, смоделировать освещение и поставить оборудование? Light and Design имеют огромный опыт выполнения комплекса работ.
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ
Еще не сделан проект освещения? Прекрасно - именно сейчас есть возможность создать систему освещения апартаментов, офиса или фасада. Это покажет вам преимущества концептуальных решений и поможет вписаться в бюджет.
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
У Вас уже есть проект. Хотите рассмотреть лучший вариант? Мы подберем светильники, создающие световой дизайн, необходимой мощности, внешнего вида с соответствующей формой светового потока, и типом монтажа.
Дом
Квартиры и дома
Ландшафт
Фасад и участок
Бизнес
Офисы и жилые комплексы
С 1998 г. группа экспертов Light and Design осветила множество объектов, среди них: Heineken, Megafon, Mail.ru, Yandex, Volkswagen, Discovery, Align, SNS, Новое радио, Megalabs, Kaspersky, Bacardi, Audi, Emerson, RTS, Yota и многие другие. Каждому клиенту мы оказываем индивидуальные услуги
- Услуги
- Предпроектный анализ
- Разработка концепции освещения и дизайн проекта
- светасчет
- Моделирование освещения
- поставка осветительного оборудования
- ор
- Подбор оборудования
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новокузнецк
- Екатеринбург
- Адрес
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115114 Москва
Россия
+7-4959136830 www.ldproject.ru