Tele-Art — российская компания, знающая все о совмещении высоких технологий и искусства в современном дизайне. Официально компания по производству встроенных телевизоров была зарегистрирована в 2014 году, но наша история началась задолго до этого, когда только формировался фундамент основных идей и собственных разработок, которые по сей день не имеют аналогов.
Мы создаем зеркальные дизайнерские телевизоры по индивидуальным проектам, домашние и персональные кинотеатры, системы автоматизации и аудио- видео системы.
Команда специалистов филигранно выполнит все работы по совмещению искусства дизайна и современных технологий для Вашего комфорта.
- Услуги
- Автоматизация дома
- Обустройство домашнего кинотеатра
- Установка домашней аудиосистемы
- Установка систем безопасности
- Разработка и установка зеркальных телевизоров
- Производство и монтаж встроенных телевизоров
- Sim-Sim контроль
- Прокладка кабеля
- Установка аудиосистем на улице
- Установка камер видеонаблюдения
- Установка телевизора
- Система спутникового телевидения
- Беспроводное управление
- Система метеоконтроля
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- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Душинская 7 ст.1
111024 Москва
Россия
+7-4955328011 www.tele-art.ru
Г. Москва, Душинская 7 ст.1, офис 302