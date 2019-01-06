Tele-Art — российская компания, знающая все о совмещении высоких технологий и искусства в современном дизайне. Официально компания по производству встроенных телевизоров была зарегистрирована в 2014 году, но наша история началась задолго до этого, когда только формировался фундамент основных идей и собственных разработок, которые по сей день не имеют аналогов.

Мы создаем зеркальные дизайнерские телевизоры по индивидуальным проектам, домашние и персональные кинотеатры, системы автоматизации и аудио- видео системы.

Команда специалистов филигранно выполнит все работы по совмещению искусства дизайна и современных технологий для Вашего комфорта.