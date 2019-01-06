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Tele-Art
Аудио- и видеосистемы Москва
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Проекты

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    • Домашний кинотеатр, Tele-Art Tele-Art Гостиная в стиле модерн
    Домашний кинотеатр, Tele-Art Tele-Art Гостиная в стиле модерн
    Домашний кинотеатр, Tele-Art Tele-Art Гостиная в стиле модерн
    Домашний кинотеатр
    Домашний кинотеатр на Ходынке, Tele-Art Tele-Art Гостиная в стиле минимализм
    Домашний кинотеатр на Ходынке, Tele-Art Tele-Art Электроника
    Домашний кинотеатр на Ходынке, Tele-Art Tele-Art Гостиная в стиле минимализм
    Домашний кинотеатр на Ходынке

    Tele-Art — российская компания, знающая все о совмещении высоких технологий и искусства в современном дизайне. Официально компания по производству встроенных телевизоров была зарегистрирована в 2014 году, но наша история началась задолго до этого, когда только формировался фундамент основных идей и собственных разработок, которые по сей день не имеют аналогов.

    Мы создаем зеркальные дизайнерские телевизоры по индивидуальным проектам, домашние и персональные кинотеатры, системы автоматизации и аудио- видео системы.
    Команда специалистов филигранно выполнит все работы по совмещению искусства дизайна и современных технологий для Вашего комфорта.

    Услуги
    • Автоматизация дома
    • Обустройство домашнего кинотеатра
    • Установка домашней аудиосистемы
    • Установка систем безопасности
    • Разработка и установка зеркальных телевизоров
    • Производство и монтаж встроенных телевизоров
    • Sim-Sim контроль
    • Прокладка кабеля
    • Установка аудиосистем на улице
    • Установка камер видеонаблюдения
    • Установка телевизора
    • Система спутникового телевидения
    • Беспроводное управление
    • Система метеоконтроля
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    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Душинская 7 ст.1
    111024 Москва
    Россия
    +7-4955328011 www.tele-art.ru
    Законное владение

    Г. Москва, Душинская 7 ст.1, офис 302

    Отзыв

    Pavel Nikolaev
    Самый лучшие дизайнерские телевизоры в России! И всё по делу!
    почти 2 года назад
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