Книжные полки: 13 идей для книголюбов

Куда пристроить все полюбившиеся вам книги? Как организовать пространство так, чтобы уместить увесистые томики? Сегодня существуют сотни вариантов полок и книжных шкафов, все зависит лишь от метража квартиры и количества самих кни…

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