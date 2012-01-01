ДВЕРИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «АЛЬВЕРО»
Фабрика «Альверо» – производитель дверей из массива. Коллекция межкомнатных дверей «Альверо» включает в себя 20 моделей в 24 вариантах отделки. При производстве используются проверенные временем столярные традиции в сочетании с современными технологиями и оборудованием. Мы создаем стильные качественные двери, которые станут украшением любого интерьера и наполнят ваш дом теплом натурального дерева.
- Услуги
- Проектирование дверей
- продажа дверей
- Регионы обслуживания
- Вся территория Российской Федерации
- Награды компании
- Предприятие года 2012. Лидер России 2013.
- Адрес
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г. Майкоп, пгт. Тульский, ул. Шоссейная 1, корп.
3+7 (8772) 555-800 mail@alvero-dveri.ru
385000 Майкоп
Россия
+7-8772555800 alvero-dveri.ru
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г. Майкоп, пгт. Тульский, ул. Шоссейная 1, корп. "3"
+7 (8772) 555-800 mail@alvero-dveri.ru