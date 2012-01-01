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Альверо
Двери Майкоп
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Белая классика, Альверо Альверо Окна и двериДвери Дерево
    Белая классика, Альверо Альверо Окна и двериДвери Дерево
    Белая классика, Альверо Альверо Окна и двериДвери Дерево
    +6
    Белая классика
    Коллекция VIPORTE, Альверо Альверо Окна и двериДвери Дерево
    Коллекция VIPORTE, Альверо Альверо Окна и двериДвери Дерево
    Коллекция VIPORTE, Альверо Альверо Окна и двериДвери Дерево
    +7
    Коллекция VIPORTE
    Фабрика дверей "Альверо", Альверо Альверо Деревянные двери Дерево
    Фабрика дверей "Альверо"

    ДВЕРИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «АЛЬВЕРО»

    Фабрика «Альверо» – производитель дверей из массива. Коллекция межкомнатных дверей «Альверо» включает в себя 20 моделей в 24 вариантах отделки. При производстве используются проверенные временем столярные традиции в сочетании с современными технологиями и оборудованием. Мы создаем стильные качественные двери, которые станут украшением любого интерьера и наполнят ваш дом теплом натурального дерева.

    Услуги
    • Проектирование дверей
    • продажа дверей
    Регионы обслуживания
    Вся территория Российской Федерации
    Награды компании
    Предприятие года 2012. Лидер России 2013.
    Адрес
    г. Майкоп, пгт. Тульский, ул. Шоссейная 1, корп. 3 +7 (8772) 555-800 mail@alvero-dveri.ru
    385000 Майкоп
    Россия
    +7-8772555800 alvero-dveri.ru
    Законное владение

    г. Майкоп, пгт. Тульский, ул. Шоссейная 1, корп. "3"

    +7 (8772) 555-800 mail@alvero-dveri.ru

    Отзыв

    Элис Кёрн
    около 2 лет назад
    Алексей Мусиенко
    Рекомендую двери Випорте
    больше 4 лет назад
    Андрей Белявин
    Отличные двери из массива
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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