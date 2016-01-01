Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ТОО <q>ПРОФИТ</q>
Дизайнеры интерьера Алматы
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект офиса в стиле лофт, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Многоцветный
    Дизайн-проект офиса в стиле лофт, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Многоцветный
    Дизайн-проект офиса в стиле лофт, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Многоцветный
    +2
    Дизайн-проект офиса в стиле лофт
    Дизайн-проект квартиры 85.4м2 (кухня), ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Кухня в стиле модерн Бежевый
    Дизайн-проект квартиры 85.4м2 (кухня), ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Кухня в стиле модерн Бежевый
    Дизайн-проект квартиры 85.4м2 (кухня)
    Дизайн-проект квартиры 153м2 в стиле лофт, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Кухонные блоки
    Дизайн-проект квартиры 153м2 в стиле лофт, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Кухня в стиле лофт
    Дизайн-проект квартиры 153м2 в стиле лофт, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Спальня в стиле лофт
    +1
    Дизайн-проект квартиры 153м2 в стиле лофт
    Дизайн-проект помещений ресторана для горного отеля, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Коричневый
    Дизайн-проект помещений ресторана для горного отеля, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Коричневый
    Дизайн-проект помещений ресторана для горного отеля, ТОО "ПРОФИТ" ТОО 'ПРОФИТ' Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Коричневый
    Дизайн-проект помещений ресторана для горного отеля

    Проектирование индивидуальных домов, коттеджей, дач, магазинов, аптек,производственных зданий, разработка генпланов и ландшафтного дизайна. Проектирование и расчет любых строительных конструкций. Разработка чертежей марки КЖ, КМ, КД. Разработка интерьера частных домов, коттеджей, квартир, офисных зданий, общественных центров и прочих. 3D визуализация. Проекты перепланировки квартир.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурные чертежи
    • Архитектурный дизайн
    • Визуализация интерьера
    • Модульные пристройки
    • План дома
    • План этажа
    • Пристройки к дому
    • Проект дома на заказ
    • Проектирование конструкций
    • Проектирование участка
    • Чертежи на заказ
    • Экодизайн
    • Экологичное (зеленое) строительство
    • Энергосберегающие дома
    • Показать все 15 услуги
    Регионы обслуживания
    Казахстан и АЛМАТЫ
    Адрес
    Шарипова,92 уг.Жамбыла 2 этаж офис 20
    050012 Алматы
    Казахстан
    +7-7017953624 profit-a.kz
    Законное владение

    Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шагабутдинова д. 128 кв.6

      Add SEO element