Проектирование индивидуальных домов, коттеджей, дач, магазинов, аптек,производственных зданий, разработка генпланов и ландшафтного дизайна. Проектирование и расчет любых строительных конструкций. Разработка чертежей марки КЖ, КМ, КД. Разработка интерьера частных домов, коттеджей, квартир, офисных зданий, общественных центров и прочих. 3D визуализация. Проекты перепланировки квартир.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Архитектурные чертежи
- Архитектурный дизайн
- Визуализация интерьера
- Модульные пристройки
- План дома
- План этажа
- Пристройки к дому
- Проект дома на заказ
- Проектирование конструкций
- Проектирование участка
- Чертежи на заказ
- Экодизайн
- Экологичное (зеленое) строительство
- Энергосберегающие дома
- Показать все 15 услуги
- Регионы обслуживания
- Казахстан и АЛМАТЫ
- Адрес
-
Шарипова,92 уг.Жамбыла 2 этаж офис 20
050012 Алматы
Казахстан
+7-7017953624 profit-a.kz
Законное владение
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шагабутдинова д. 128 кв.6