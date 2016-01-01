Проектирование индивидуальных домов, коттеджей, дач, магазинов, аптек,производственных зданий, разработка генпланов и ландшафтного дизайна. Проектирование и расчет любых строительных конструкций. Разработка чертежей марки КЖ, КМ, КД. Разработка интерьера частных домов, коттеджей, квартир, офисных зданий, общественных центров и прочих. 3D визуализация. Проекты перепланировки квартир.