Мастерская декоративных покрытий Арт+ в моем лице мастера предлагает весь спектр услуг по нанесению декоративных покрытий. Венецианская штукатурка, фактурные покрытия, трафаретные техники, тонкие штукатурки. Консультации, широкий выбор образцов, выезд на объект, подбор цвета и фактур. Мы мастера - все образцы изготавливаем сами и переносим выбранную технику на стены.