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Мастерская декоративных покрытий Арт+
Декораторы Санкт-Петербург
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    • Мастерская декоративных покрытий Арт+
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    Мастерская декоративных покрытий Арт+ в моем лице мастера предлагает весь спектр услуг по нанесению декоративных покрытий. Венецианская штукатурка, фактурные покрытия, трафаретные техники, тонкие штукатурки. Консультации, широкий выбор образцов, выезд на объект, подбор цвета и фактур. Мы мастера - все образцы изготавливаем сами и переносим выбранную технику на стены.

    Услуги
    • Нанесение декоративной штукатурки
    • Нанесение венецианской штукатурки
    • Нанесение фактурной штукатурки
    • Реставрация
    • Золочение
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    Комендантский проспект, д. 4, Лит А
    197227 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9210945951 artplus2.ru
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