Мастерская декоративных покрытий Арт+ в моем лице мастера предлагает весь спектр услуг по нанесению декоративных покрытий. Венецианская штукатурка, фактурные покрытия, трафаретные техники, тонкие штукатурки. Консультации, широкий выбор образцов, выезд на объект, подбор цвета и фактур. Мы мастера - все образцы изготавливаем сами и переносим выбранную технику на стены.
- Услуги
- Нанесение декоративной штукатурки
- Нанесение венецианской штукатурки
- Нанесение фактурной штукатурки
- Реставрация
- Золочение
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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Комендантский проспект, д. 4, Лит А
197227 Санкт-Петербург
Россия
+7-9210945951 artplus2.ru