Мы рады предложить Вам сотрудничество со Студией Архитектуры и Дизайна "Alexey Marinin".

Студия, организованная в 2002 году, имеет квалифицированный штат сотрудников, среди которых члены "Союза Архитекторов и Дизайнеров России", дипломированные специалисты высшей категории с опытом работы более 15 лет. Студия Архитектуры и Дизайна "Alexey Marinin" специализируется в проектировании, дизайне и реконструкции сложных авторских общественных и жилых интерьеров.

Мы выполняем полный комплекс услуг по дизайну интерьера - в том числе авторский надзор проекта, подбор материалов и оборудования, выполнение сложных художественных и декоративных работ. В результате нашей работы Вы получаете проект, выполненный в среде ArchiCAD, AutoCad, 3D Max.