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Студия Aрхитектуры и Дизайна <q>Aleksey Marinin</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 35Проекты (35) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины Эффект древесины
    Спальня, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины
    Спальня, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины
    +3
    Спальня
    Квартира в м.Авдотьино, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира в м.Авдотьино, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира в м.Авдотьино, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Кухня в стиле минимализм Бежевый
    +8
    Квартира в м.Авдотьино
    Подростковая , Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Маленькие спальни Кирпичи Белый
    Подростковая , Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Маленькие спальни Кирпичи Белый
    Подростковая , Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Маленькие спальни Кирпичи Бирюзовый
    +3
    Подростковая
    Спальня, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Маленькие спальни Серый
    Спальня, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Маленькие спальни Серый
    Спальня, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Маленькие спальни Серый
    +2
    Спальня
    Гостиная, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Гостиная в стиле минимализм Белый
    Гостиная, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Гостиная в стиле минимализм Белый
    Гостиная, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Гостиная в стиле минимализм Белый
    +6
    Гостиная
    Обственный туалет в парке, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Экодома Изделия из древесины Эффект древесины
    Обственный туалет в парке, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Экодома Изделия из древесины Эффект древесины
    Обственный туалет в парке, Студия Aрхитектуры и Дизайна "Aleksey Marinin" Студия Aрхитектуры и Дизайна 'Aleksey Marinin' Экодома Изделия из древесины Бежевый
    +7
    Обственный туалет в парке
    Показать все 35 проекты

    Мы рады предложить Вам сотрудничество со Студией Архитектуры и Дизайна "Alexey Marinin". 

    Студия, организованная в 2002 году, имеет квалифицированный штат сотрудников, среди которых члены "Союза Архитекторов  и  Дизайнеров России", дипломированные специалисты высшей категории с опытом работы более 15 лет. Студия Архитектуры и Дизайна "Alexey Marinin" специализируется в проектировании, дизайне и реконструкции сложных авторских общественных и жилых интерьеров. 

    Мы выполняем полный комплекс услуг по дизайну интерьера - в том числе авторский надзор проекта, подбор материалов и оборудования, выполнение сложных художественных и декоративных работ. В результате нашей работы Вы получаете проект, выполненный в среде ArchiCAD, AutoCad, 3D Max.

    Услуги
    • проектирование и архитектура фасадов и интерьеров
    • дизайн пространства: дома
    • квартиры
    • офисы
    • музеи
    • салоны красоты
    • медицинские центры
    • гостиницы
    • фитнес-клуб
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    • ЦФО
    • Санкт_Петербург
    • Нижний Новгород
    • Казань
    • Сочи
    • Тюмень
    • Краснодар.
    Адрес
    153000 Москва
    Россия
    +7-9605100050 www.instagram.com/marinin_design
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