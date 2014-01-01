Мы рады предложить Вам сотрудничество со Студией Архитектуры и Дизайна "Alexey Marinin".
Студия, организованная в 2002 году, имеет квалифицированный штат сотрудников, среди которых члены "Союза Архитекторов и Дизайнеров России", дипломированные специалисты высшей категории с опытом работы более 15 лет. Студия Архитектуры и Дизайна "Alexey Marinin" специализируется в проектировании, дизайне и реконструкции сложных авторских общественных и жилых интерьеров.
Мы выполняем полный комплекс услуг по дизайну интерьера - в том числе авторский надзор проекта, подбор материалов и оборудования, выполнение сложных художественных и декоративных работ. В результате нашей работы Вы получаете проект, выполненный в среде ArchiCAD, AutoCad, 3D Max.
- Услуги
- проектирование и архитектура фасадов и интерьеров
- дизайн пространства: дома
- квартиры
- офисы
- музеи
- салоны красоты
- медицинские центры
- гостиницы
- фитнес-клуб
- Показать все 9 услуги
- Регионы обслуживания
- ЦФО
- Санкт_Петербург
- Нижний Новгород
- Казань
- Сочи
- Тюмень
- Краснодар.
- Адрес
-
153000 Москва
Россия
+7-9605100050 www.instagram.com/marinin_design