Студия дизайна мебели « ARCOBALENO» специализируется на индивидуальном подходе к клиенту.

Авторский дизайн-проект ,ремонт, проектирование ,изготовление индивидуальной мебели,декорирование пространства – для нас нет мелочей. Ваш проект будет неповторим,как и вы сами. А вы сможете почувствовать в полной мере всю красоту и гармонию своей жизни в вашем ДОМЕ.

Мы воплотим все ваши пожелания в интерьере!