Студия дизайна мебели « ARCOBALENO» специализируется на индивидуальном подходе к клиенту.
Авторский дизайн-проект ,ремонт, проектирование ,изготовление индивидуальной мебели,декорирование пространства – для нас нет мелочей. Ваш проект будет неповторим,как и вы сами. А вы сможете почувствовать в полной мере всю красоту и гармонию своей жизни в вашем ДОМЕ.
Мы воплотим все ваши пожелания в интерьере!
- Услуги
- Дизайн, Сборка и Декорирование
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург и Екатеринбург, Россия
- Адрес
-
Красноармейская,66
620026 Екатеринбург, Россия
Россия
+7-9221266299 Studioarcobaleno.ru
Законное владение
г. Екатеринбург, ул. Татищева 49-519