Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ
Инжиниринговые компании Нижний Новгород
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Нажмите, чтобы закончить

    Компания "Электроинжиниринг" занимается системами автоматизации более 15 лет. Мы имеем сертификаты KNX, Iridium, являемся официальным интегратором Embedded Systems, Legrand, JUNG, Schneider Electric и других производителей.

    Офис и шоурум компании находится в Нижнем Новгороде, но география наших объектов - почти вся европейская часть России. Мы проектируем и создаем системы "умный дом" в квартирах и коттеджах Москвы и Московской области, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Владимире и других городах. Электромонтажные работы могут выполняться силами наших специалистов и/или в сотрудничестве со строителями и рабочими, уже занятыми на объекте.

    Услуги
    • Автоматизация дома
    • Обустройство домашнего кинотеатра
    • Установка систем безопасности
    • Системы автоматизации
    Регионы обслуживания
    • Нижний Новгород
    • Московская область
    • Европейская часть России
    Награды компании
    Мы имеем сертификаты KNX, Iridium, являемся официальным интегратором Embedded Systems, Legrand, JUNG, Schneider Electric и других производителей.
    Адрес
    ул. Большая Покровская, 93 б, пом. П6
    603000 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9109873096 electro.net.ru
    Законное владение

    г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 6-20

      Add SEO element