Компания "Электроинжиниринг" занимается системами автоматизации более 15 лет. Мы имеем сертификаты KNX, Iridium, являемся официальным интегратором Embedded Systems, Legrand, JUNG, Schneider Electric и других производителей.
Офис и шоурум компании находится в Нижнем Новгороде, но география наших объектов - почти вся европейская часть России. Мы проектируем и создаем системы "умный дом" в квартирах и коттеджах Москвы и Московской области, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Владимире и других городах. Электромонтажные работы могут выполняться силами наших специалистов и/или в сотрудничестве со строителями и рабочими, уже занятыми на объекте.
- Услуги
- Автоматизация дома
- Обустройство домашнего кинотеатра
- Установка систем безопасности
- Системы автоматизации
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород
- Московская область
- Европейская часть России
- Награды компании
- Мы имеем сертификаты KNX, Iridium, являемся официальным интегратором Embedded Systems, Legrand, JUNG, Schneider Electric и других производителей.
- Адрес
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ул. Большая Покровская, 93 б, пом. П6
603000 Нижний Новгород
Россия
+7-9109873096 electro.net.ru
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 6-20