Компания "Электроинжиниринг" занимается системами автоматизации более 15 лет. Мы имеем сертификаты KNX, Iridium, являемся официальным интегратором Embedded Systems, Legrand, JUNG, Schneider Electric и других производителей.

Офис и шоурум компании находится в Нижнем Новгороде, но география наших объектов - почти вся европейская часть России. Мы проектируем и создаем системы "умный дом" в квартирах и коттеджах Москвы и Московской области, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Владимире и других городах. Электромонтажные работы могут выполняться силами наших специалистов и/или в сотрудничестве со строителями и рабочими, уже занятыми на объекте.