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Дизайнеры интерьера Минск
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    • Мы занимаемся разработкой дизайна интерьера жилых и общественных пространств. Работаем в этой области с 2010 г.

    Главным стилевым направлением студии является модернизм (современный стиль) с элементами лофта и эклектики, все наши работы имеют свой собственный характер, так как у каждого клиента есть индивидуальные предпочтения и пожелания, которые мы и отражаем в наших проектах.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    ул. Железнодорожная, д.33, оф. 507
    220089 Минск
    Беларусь
    +375-297433404 stanza.by
    Законное владение

    Беларусь, г. Минск, 220089, ул. Железнодорожная, д.33,пом. 5, комн.17,

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