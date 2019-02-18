Мы занимаемся разработкой дизайна интерьера жилых и общественных пространств. Работаем в этой области с 2010 г.

Главным стилевым направлением студии является модернизм (современный стиль) с элементами лофта и эклектики, все наши работы имеют свой собственный характер, так как у каждого клиента есть индивидуальные предпочтения и пожелания, которые мы и отражаем в наших проектах.