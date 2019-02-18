Мы занимаемся разработкой дизайна интерьера жилых и общественных пространств. Работаем в этой области с 2010 г.
Главным стилевым направлением студии является модернизм (современный стиль) с элементами лофта и эклектики, все наши работы имеют свой собственный характер, так как у каждого клиента есть индивидуальные предпочтения и пожелания, которые мы и отражаем в наших проектах.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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ул. Железнодорожная, д.33, оф. 507
220089 Минск
Беларусь
+375-297433404 stanza.by
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Беларусь, г. Минск, 220089, ул. Железнодорожная, д.33,пом. 5, комн.17,