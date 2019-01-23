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ive_home
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК "Оранж парк", ive_home ive_home Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    Квартира в ЖК "Оранж парк", ive_home ive_home Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира в ЖК "Оранж парк", ive_home ive_home Гостиная в классическом стиле Бежевый
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    Квартира в ЖК "Оранж парк"

    Привет! Меня зовут Ирина. Я дизайнер интерьеров по образованию и (надеюсь) по призванию!

    Создаю индивидуальные проекты продуманные до мелочей. Дружу с эргономикой, логикой, встроенной мебелью и технической составляющей ремонта. В каждый интерьер вкладываю частичку души!))

    Предоставляемые услуги: - Планировочное решение - Концепция и подбор цветового решения - Визуализация - Чертежи для ремонта - Ведомость отделочных материалов - Подбор мебели - Авторский надзор

    Закончила школу дизайна при МИЭМ НИУ ВШЭ в 2014 г. С этого времени активно практикую + обучалась и работала в столярной мастерской (чертежи для мебели премиум класса на заказ) Есть реализованные проекты. Стилистики которым отдаю предпочтение: Современная классика, скандинавский, лофт. Пишите! Буду рада сотрудничеству!))

    Услуги
    Дизайн интерьера, интерьер и чертежи
    Регионы обслуживания
    Москва, МО и удаленно
    Адрес
    107370 Москва
    Россия
    +7-9773998069 www.inmyroom.ru/users/irinaveless-veless
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