Привет! Меня зовут Ирина. Я дизайнер интерьеров по образованию и (надеюсь) по призванию!

Создаю индивидуальные проекты продуманные до мелочей. Дружу с эргономикой, логикой, встроенной мебелью и технической составляющей ремонта. В каждый интерьер вкладываю частичку души!))

Предоставляемые услуги: - Планировочное решение - Концепция и подбор цветового решения - Визуализация - Чертежи для ремонта - Ведомость отделочных материалов - Подбор мебели - Авторский надзор

Закончила школу дизайна при МИЭМ НИУ ВШЭ в 2014 г. С этого времени активно практикую + обучалась и работала в столярной мастерской (чертежи для мебели премиум класса на заказ) Есть реализованные проекты. Стилистики которым отдаю предпочтение: Современная классика, скандинавский, лофт. Пишите! Буду рада сотрудничеству!))