Комплексные гидротехнические работы, включающие в себя дноуглубительные работы

и разработку подводных траншей одночерпаковым земснарядом, строительство/ремонт причальных и заградительных сооружений, подводно-технические работы и многое другое.

Комплексные гидротехнические работы • Дноуглубительные работы • Разработка подводных траншей • Устройство дюкеров различными методами • Устройство оснований(постелей) гидротехнических сооружений • Формирование береговой черты, берегоукрепление • Строительство/ремонт пирсов, причалов и оградительных сооружений • Демонтаж временных мостов, переходов, эстакад, трубных свай большого диаметра после завершения строительства капитальных гидротехнических сооружений • Установка/ замена оголовков и трубопровода водозаборов • Подводно-технические(водолазные) работы • Подъем со дна валунов большого диаметра и объектов техногенного происхождения и многое другое.

Где мы- там успех!