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ДИДАЛ СК
Строители Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Земляные и гидротехнические работы, дноуглубление, аренда строительной техники, ДИДАЛ СК ДИДАЛ СК
    Земляные и гидротехнические работы, дноуглубление, аренда строительной техники, ДИДАЛ СК ДИДАЛ СК
    Земляные и гидротехнические работы, дноуглубление, аренда строительной техники, ДИДАЛ СК ДИДАЛ СК
    Земляные и гидротехнические работы, дноуглубление, аренда строительной техники

    Комплексные гидротехнические работы, включающие в себя дноуглубительные работы  

    и разработку подводных траншей одночерпаковым земснарядом, строительство/ремонт причальных и заградительных сооружений,  подводно-технические работы и многое другое.

    Комплексные гидротехнические работы • Дноуглубительные работы  • Разработка подводных траншей  • Устройство дюкеров различными методами • Устройство оснований(постелей) гидротехнических сооружений • Формирование береговой черты, берегоукрепление • Строительство/ремонт пирсов, причалов и оградительных сооружений • Демонтаж временных мостов, переходов, эстакад, трубных свай большого диаметра после завершения строительства капитальных гидротехнических сооружений • Установка/ замена оголовков и трубопровода водозаборов • Подводно-технические(водолазные) работы  • Подъем со дна валунов большого диаметра и объектов техногенного происхождения и многое другое.             

     Где мы- там успех!

    Услуги
    • Дноуглубительные работы
    • дноуглубление
    • гидротехнические работы
    • подводно-технические работы
    • разработка подводных траншей
    • протаскивание дюкера
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Партизанская ул., дом № 25, литера В, пом. Конт. Скл. № 1
    195248 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9522879850 дноуглубление-спб.рф
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