Комплексные гидротехнические работы, включающие в себя дноуглубительные работы
и разработку подводных траншей одночерпаковым земснарядом, строительство/ремонт причальных и заградительных сооружений, подводно-технические работы и многое другое.
Комплексные гидротехнические работы • Дноуглубительные работы • Разработка подводных траншей • Устройство дюкеров различными методами • Устройство оснований(постелей) гидротехнических сооружений • Формирование береговой черты, берегоукрепление • Строительство/ремонт пирсов, причалов и оградительных сооружений • Демонтаж временных мостов, переходов, эстакад, трубных свай большого диаметра после завершения строительства капитальных гидротехнических сооружений • Установка/ замена оголовков и трубопровода водозаборов • Подводно-технические(водолазные) работы • Подъем со дна валунов большого диаметра и объектов техногенного происхождения и многое другое.
Где мы- там успех!
- Услуги
- Дноуглубительные работы
- дноуглубление
- гидротехнические работы
- подводно-технические работы
- разработка подводных траншей
- протаскивание дюкера
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Партизанская ул., дом № 25, литера В, пом. Конт. Скл. № 1
195248 Санкт-Петербург
Россия
+7-9522879850 дноуглубление-спб.рф