Дизайн студия Full house — это дизайн интерьера дома и ландшафтный дизайн в Оренбурге и по всей России. На нашем сайте вы найдёте цены и отзывы о нас. Студия дизайна называется Full House, что в переводе означает «полный дом». Мы уже более 7 лет работаем над созданием дизайн проектов в Оренбурге. Клиентам мы предлагаем комплексный подход в дизайне интерьера и ландшафтном дизайне. У нас уже большое количество реализованных проектов в Оренбурге и Оренбургской области. Если вы захотите заказать дизайн проект у нас, то специалисты студии дизайна интерьера разработают дизайн интерьера и проследят за грамотной реализацией этого интерьера. Опыт работы нам подсказал оптимальный способ ведения дизайн-проекта: мы подходим индивидуально к каждому заказу и комплексно, предлагая свои услуги по долгосрочным и экстренным проектам любой сложности. Ведение проекта до полной реализации