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ООО <q>ЮНИКОМ</q>
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • г. Москва, ул. Береговая, ООО "ЮНИКОМ" ООО 'ЮНИКОМ' Гостиная в стиле модерн
    г. Москва, ул. Береговая, ООО "ЮНИКОМ" ООО 'ЮНИКОМ' Гостиная в стиле модерн
    г. Москва, ул. Береговая, ООО "ЮНИКОМ" ООО 'ЮНИКОМ' Гостиная в стиле модерн
    +11
    г. Москва, ул. Береговая
    г. Москва, ул. Остоженка, ООО "ЮНИКОМ" ООО 'ЮНИКОМ' Стены и пол в стиле модерн Белый
    г. Москва, ул. Остоженка, ООО "ЮНИКОМ" ООО 'ЮНИКОМ' Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    г. Москва, ул. Остоженка, ООО "ЮНИКОМ" ООО 'ЮНИКОМ' Спальня в стиле модерн
    +5
    г. Москва, ул. Остоженка

    Мы - United Engineering Company (UNECOM), компания талантливых инженеров и программистов, любящих своё дело. Специализируемся на автоматизации зданий и квартир, установке домашних кинотеатров со встроенной акустикой, подробнее узнавайте на нашем сайте или звоните! Ведем проекты от начала до конца: составляем техническое задание, проектируем инженерные сети; осуществляем поставку оборудования и монтаж; производим пуско-наладку системы и предоставляем сервисное обслуживание. 

    Мы приглашаем к сотрудничеству дизайнеров интерьеров, архитекторов и строителей элитного жилья. Предоставляем введение в особенности системы, гарантируем высокий уровень работы, чтобы Вам не пришлось краснеть перед заказчиком, и, конечно, финансовые бонусы за сотрудничество. Предоставляемые услуги Умное освещение, управление шторами, климат - контроль, домашний кинотеатр, аудио- и видеомультирум и многое другое.

    Услуги
    • Умное освещение
    • управление шторами
    • климат – контроль
    • домашний кинотеатр
    • аудио- и видеомультирум и многое другое.
    Регионы обслуживания
    по всей России
    Адрес
    Ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2, офис 409
    109129 Москва
    Россия
    +7-4951507767 une-com.ru
    Законное владение

    105064, г. Москва, ул. Путейский тупик, д.6

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