Мы - United Engineering Company (UNECOM), компания талантливых инженеров и программистов, любящих своё дело. Специализируемся на автоматизации зданий и квартир, установке домашних кинотеатров со встроенной акустикой, подробнее узнавайте на нашем сайте или звоните! Ведем проекты от начала до конца: составляем техническое задание, проектируем инженерные сети; осуществляем поставку оборудования и монтаж; производим пуско-наладку системы и предоставляем сервисное обслуживание.

Мы приглашаем к сотрудничеству дизайнеров интерьеров, архитекторов и строителей элитного жилья. Предоставляем введение в особенности системы, гарантируем высокий уровень работы, чтобы Вам не пришлось краснеть перед заказчиком, и, конечно, финансовые бонусы за сотрудничество. Предоставляемые услуги Умное освещение, управление шторами, климат - контроль, домашний кинотеатр, аудио- и видеомультирум и многое другое.