Мы - United Engineering Company (UNECOM), компания талантливых инженеров и программистов, любящих своё дело. Специализируемся на автоматизации зданий и квартир, установке домашних кинотеатров со встроенной акустикой, подробнее узнавайте на нашем сайте или звоните! Ведем проекты от начала до конца: составляем техническое задание, проектируем инженерные сети; осуществляем поставку оборудования и монтаж; производим пуско-наладку системы и предоставляем сервисное обслуживание.
Мы приглашаем к сотрудничеству дизайнеров интерьеров, архитекторов и строителей элитного жилья. Предоставляем введение в особенности системы, гарантируем высокий уровень работы, чтобы Вам не пришлось краснеть перед заказчиком, и, конечно, финансовые бонусы за сотрудничество. Предоставляемые услуги Умное освещение, управление шторами, климат - контроль, домашний кинотеатр, аудио- и видеомультирум и многое другое.
- Услуги
- Умное освещение
- управление шторами
- климат – контроль
- домашний кинотеатр
- аудио- и видеомультирум и многое другое.
- Регионы обслуживания
- по всей России
- Адрес
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Ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2, офис 409
109129 Москва
Россия
+7-4951507767 une-com.ru
105064, г. Москва, ул. Путейский тупик, д.6