Привет! Давайте знакомиться?) Зовут меня Марина Смирнова и я дизайнер интерьера. И это не моя работа, это то, чем я живу. Моё призвание 💖

Мне нравится создавать красивые, удобные помещения. Нравится делать людей счастливее.

И мне совсем не нравится, когда ко мне приходят грустные клиенты с подорванным доверием, потому как прежний дизайнер создал "красивую картинку", но мебели не существует в реальности, либо никто не знает, где ее купить 🤷

Не совершайте ошибку в пользу цены. ПРОВЕРЕНО!

Экономии не будет, будет только переплата и потраченные нервы.

Я создаю продуманный и реализуемый дизайн, потому что для меня важнее результат и отдача клиентов в виде восторженых лиц!

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