Привет! Давайте знакомиться?) Зовут меня Марина Смирнова и я дизайнер интерьера. И это не моя работа, это то, чем я живу. Моё призвание 💖
Мне нравится создавать красивые, удобные помещения. Нравится делать людей счастливее.
И мне совсем не нравится, когда ко мне приходят грустные клиенты с подорванным доверием, потому как прежний дизайнер создал "красивую картинку", но мебели не существует в реальности, либо никто не знает, где ее купить 🤷
Не совершайте ошибку в пользу цены. ПРОВЕРЕНО!
Экономии не будет, будет только переплата и потраченные нервы.
Я создаю продуманный и реализуемый дизайн, потому что для меня важнее результат и отдача клиентов в виде восторженых лиц!
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- Краснодарский край и Сочи
- Адрес
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354000 Сочи
Россия
+7-9002444121 www.instagram.com/queen.of.design