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Марина Смирнова
Дизайнеры интерьера Сочи
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    • Привет! Давайте знакомиться?) Зовут меня Марина Смирнова и я дизайнер интерьера. И это не моя работа, это то, чем я живу. Моё призвание 💖 

    Мне нравится создавать красивые, удобные помещения. Нравится делать людей счастливее. 

    И мне совсем не нравится, когда ко мне приходят грустные клиенты с подорванным доверием, потому как прежний дизайнер создал "красивую картинку", но мебели не существует в реальности, либо никто не знает, где ее купить 🤷 

    Не совершайте ошибку в пользу цены. ПРОВЕРЕНО! 

    Экономии не будет, будет только переплата и потраченные нервы. 

    Я создаю продуманный и реализуемый дизайн, потому что для меня важнее результат и отдача клиентов в виде восторженых лиц! 

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    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и Сочи
    Адрес
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9002444121 www.instagram.com/queen.of.design
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