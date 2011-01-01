Забудьте о пустых стенах на кухне! 7 блестящих идей.

Кухня в каждой квартире является той комнатой, где мы так или иначе проводим много времени. Будь то стандартные приемы пищи, задушевные разговоры за чашечкой кофе или мимолетные встречи с родственниками до и после рабочего дня.

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