«ДизайновТочкаРу» – творческий тандем частных дизайнеров Григория и Юлии Лопатка был образован в 2011 году. Основополагающие принципы работы студии – развитие, страсть и креатив. Главная задача – прочитать и отразить в интерьере эмоции клиента.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- г.Москва
- Город Москва
- город Москва
- Москва
- Москва и МО
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Москва и Московская область. Возможность и условия съемки за пределами Московской области
- Москва и Московская обл.
- Россия Москва
- Показать все 10 регион обслуживания
- Адрес
-
Большая Черемушкинская 1
117447 Москва
Россия
+7-9163680197 designov.ru