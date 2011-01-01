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ДизайновТочкаРу
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в Балашихе, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Балашихе, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Балашихе, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Кухни в эклектичном стиле
    +10
    Квартира в Балашихе
    Квартира в ЖК Дубровская Слобода, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Спальня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Дубровская Слобода, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Спальня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Дубровская Слобода, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Спальня в стиле минимализм
    +16
    Квартира в ЖК Дубровская Слобода
    Квартира на Войковской Pakers, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Спальня в стиле кантри
    Квартира на Войковской Pakers, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Спальня в стиле кантри
    Квартира на Войковской Pakers, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Спальня в стиле кантри
    +10
    Квартира на Войковской Pakers

    «ДизайновТочкаРу» – творческий тандем частных дизайнеров Григория и Юлии Лопатка был образован в 2011 году. Основополагающие принципы работы студии – развитие, страсть и креатив. Главная задача – прочитать и отразить в интерьере эмоции клиента.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • г.Москва
    • Город Москва
    • город Москва
    • Москва
    • Москва и МО
    • Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    • Москва и Московская область. Возможность и условия съемки за пределами Московской области
    • Москва и Московская обл.
    • Россия Москва
    • Показать все 10 регион обслуживания
    Адрес
    Большая Черемушкинская 1
    117447 Москва
    Россия
    +7-9163680197 designov.ru

    Отзыв

    Михаил
    Если хотите после оплаты услуг (не дешёвых) самостоятельно заниматься подбором материалов/мебели, то вам сюда
    почти 2 года назад

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